Sommer-Duelle auf ProSieben! Tickets für die neue Showreihe "Schlag den Besten" sind ab sofort erhältlich

Blitzmerker. Sportsfreund. Feinmotoriker. Wer überzeugt auf ganzer Linie im großen Duell bei "Schlag den Besten"? Dem Gewinner der neuen ProSieben-Showreihe winken 50.000 Euro und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen ... Karten für die Show-Aufzeichnungen sind ab sofort erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Das ist spannende Samstagabend-Unterhaltung in bester 'Schlag den...'- Manier: Bei "Schlag den Besten" gewinnt der Kandidat, der am vielseitigsten aufgestellt ist und in den unterschiedlichsten Disziplinen überzeugt. Dazu kommt: Der Sieger darf erneut antreten - und kann so seinen Gewinn verdoppeln - oder gar vervierfachen! Ich freue mich auf mitreißende Sommer-Duelle auf ProSieben!"

Bei "Schlag den Besten" treten zwei Allround-Talente in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth. Produziert wird "Schlag den Besten" von Raab TV.

