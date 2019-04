ProSieben

Genialer als Sherlock? Benedict Cumberbatch zaubert grandios als "Doctor Strange" auf ProSieben

9. April 2019. Niemand kann einen genialen Snob so überzeugend spielen wie "Sherlock" Benedict Cumberbatch. Darum ist er als Marvels elitärer Magier Doctor Strange eine absolute Traumbesetzung. Als der brillante und äußerst arrogante Neurochirurg durch einen schweren Autounfall seine Karriere verliert, macht er sich auf die verzweifelte Suche nach alternativen Heilungsmethoden. In seiner Not kommt er bis nach Nepal. Hier wird er von einer mysteriösen Meisterin (Tilda Swinton) in den magischen Künsten ausgebildet. Die muss er schon sehr bald in einem tödlichen Kampf gegen den abtrünnigen Zauberer Kaecilius (Mads Mikkelsen) einsetzen ... ProSieben zeigt "Doctor Strange" am Sonntag, 14. April 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Man kann leicht sagen, dass Cumberbatch - ein klassisch ausgebildeter, glänzender Schauspieler an der Schwelle zum Superstar - dazu geboren wurde, einen Superhelden zu spielen. Aber es ist wirklich schwer, an irgendeinen anderen als ihn zu denken, der alle für die Rolle [des Doctor Strange] nötigen Qualitäten so mühelos aufbringen könnte." Brian Lowry, CNN

"Doctor Strange" (OT: "Doctor Strange") Am Sonntag, 14. April 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: Fantasy / Action Regie: Scott Derrickson

