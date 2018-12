AMORELIE-Gründerin und -Geschäftsführerin Lea-Sophie Cramer verstärkt "Das Ding des Jahres"-Kompetenzteam 2019 // Aufzeichnungen im Januar

Mehr (Frauen-)Expertise für die ProSieben-Erfindershow "Das Ding des Jahres": AMORELIE-Gründerin und -Geschäftsführerin Lea-Sophie Cramer verstärkt 2019 das Kompetenz-Team aus den Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie REWE-Einkaufschef Hans Jürgen Moog. Die vier Experten testen... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Mehr (Frauen-)Expertise für die ProSieben-Erfindershow "Das Ding des Jahres": AMORELIE-Gründerin und -Geschäftsführerin Lea-Sophie Cramer verstärkt 2019 das Kompetenzteam aus den Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog. Die vier Experten testen stellvertretend für die Zuschauer die präsentierten Erfindungen auf ihre Alltagstauglichkeit, stellen die wichtigen Fragen und geben ihre persönliche Meinung ab. Anschließend entscheidet in jeder Show das Studio-Publikum, welches "Ding" im Live-Finale die Chance auf den 100.000-Euro-Gewinn erhält. Die Idee zur Show stammt von Stefan Raab, der "Das Ding des Jahres" als Produzent mit Raab TV produziert. Janin Ullmann moderiert auch die zweite Staffel der ProSieben-Reihe. Tickets für die fünf Aufzeichnungen am 8., 10., 11., 14. und 15. Januar in Köln gibt es unter https://brainpool-tickets.de/.

Lea-Sophie Cramer: "Ich bin selbst den Weg von der vagen Idee bis zur fertigen Lösung gegangen und weiß, wie unglaublich toll sich diese Reise anfühlen kann. Aber auch wie viel Erfindergeist, Durchhaltevermögen und Glück für den langfristigen Erfolg nötig sind. Dazu braucht es sehr viel Innovationskraft und Energie. Erfinder*innen versprühen eben diese Energie, den nötigen Mut und den Drang, das Unmögliche möglich zu machen: Das inspiriert und fasziniert mich. Ich liebe es, mit Leuten zu arbeiten, die versuchen Dinge immer weiter zu verbessern, um etwas wirklich Herausragendes zu erschaffen. Deshalb bin ich total gespannt darauf all die Erfinder*innen und ihre Erfindungen kennenzulernen."

Über Lea-Sophie Cramer: Lea-Sophie Cramer gründete 2013 AMORELIE mit der Vision, das Liebesleben zum Bestandteil eines modernen Lebensstils zu machen. Inzwischen zählt das Unternehmen zu den führenden deutschen Marken für Liebesspielzeug. Seit 2018 bietet DM AMORELIE-Produkte in seinen Drogeriemärkten an. Vom Bundes-Wirtschaftsministerium wurde Lea-Sophie Cramer als Vorzeige-Unternehmerin ausgezeichnet. Der Antrieb für die zweifache Mutter sind Beziehungen - zu anderen Menschen und zu sich selbst. Mit AMORELIE will die Gründerin ein unkompliziertes Körpergefühl vermitteln und zwischenmenschliche Beziehungen stärken - für mehr glückliche Momente und intensive Bindungen.

