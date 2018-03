Weiter erfolgreich: Zweite Ausgabe "Late Night Berlin" so stark wie die Premiere

Unterföhring (ots) - Erfolgreicher Auftakt bestätigt: Die zweite Folge von "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf erzielt am Montagabend mit 570.000 Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe eine ähnlich hohe Reichweite wie die Premiere (580.000 Zuseher) in der Vorwoche. Starke 10,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen die neue ProSieben Late-Night-Show mit den Gästen Heike Makatsch und Jessica Schwarz. In der nächsten Woche (Montag, 26. März, um 23:00 Uhr) begrüßt Klaas Heufer-Umlauf Schauspieler Bjarne Mädel und Musiker Olli Schulz bei "Late Night Berlin".

