Spannend wie nie! Die OSCARS® 2018 am 4. März, ab 23:30 Uhr live auf ProSieben

Unterföhring (ots) - Das Rennen um den beliebtesten Goldjungen Hollywoods ist spannend wie nie zuvor: Neun Filme sind in der Kategorie "Best Picture" nominiert und bislang ist kein klarer Favorit der 90. Verleihung der OSCARS® auszumachen: "Shape of Water", "Dunkirk", "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", "Die dunkelste Stunde", "Der seidene Faden", "Ladybird", "Call me by your name", "Get out" und "Die Verlegerin". Welches Werk beim wichtigsten Filmpreis der Welt zu den Gewinnern zählen wird, zeigt ProSieben am Sonntag, 4. März 2018, ab 23:30 Uhr live aus Los Angeles mit Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky.

Zu Gätjens persönlichen Favoriten zählen der Fantasy-Film "Shape of Water" und sein Macher, Guillermo del Toro, mexikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent: "Seit Guillermo del Toro mit 'Pan's Labyrinth' auf der Bildfläche auftauchte, bin ich ein Fan. 'The Shape of Water' ist genau der Film, für den ich das Kinogenre so liebe. Ein buntes, fantastisches Märchen mit einer wundervollen Liebesgeschichte und Gesellschaftskritik. Der Mexikaner ist ein Meister seines Fachs und ein wundervoller Geschichtenerzähler. Ich setze auf ihn in der Kategorie 'Bester Regisseur'. In den Schauspielkategorien wird 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri' dominieren. Frances McDormand und Sam Rockwell sind für mich gesetzt."

Wer hat den besten OSCARS® 2018-Look? Viviane Geppert und Michael Michalsky machen den Fashion- und Style-Check am Roten Teppich: "Schon zum dritten Mal stehe ich jetzt vor der Kamera bei den Oscars und die Aufregung ist jedes Jahr die gleiche", sagt ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert. "Ich freue mich wahnsinnig und kann es kaum erwarten, mit Michael Michalsky die Roben der Superstars unter die Lupe zu nehmen."

Designer Michalsky ist gespannt: "Aus dem vergangenen Jahr sind mir die Hollywood-Hommage von Emma Stone in wunderschöner Givenchy-Robe und das elegante rote Valentino-Kleid von Ruth Negga in Erinnerung geblieben. Dieses Jahr bin ich gespannt auf die Outfits von Sally Hawkins, Frances McDormand und Meryl Streep, die alle eine unglaubliche Performance abgeliefert haben. Besonders freue ich mich auf den Look von Mary J. Blige, die sowohl für den besten Filmsong also auch als beste Nebendarstellerin nominiert ist."

Bereits am Donnerstag, 1. März 2018, berichtet "red." von den OSCAR®-Vorbereitungen aus Los Angeles. Moderatorin Viviane Geppert enthüllt ein paar echte OSCAR®-Secrets und trifft David "The Hoff" Hasselhoff ganz privat mit seiner Verlobten Hayley Roberts und seiner Tochter Hayley Hasselhoff.

Auf www.prosieben.de/oscar und in der ProSieben-App gibt es den Live-Stream zur Verleihung, exklusive Videos und alle Infos zu Nominierten und Gewinnern.

Die OSCARS® 2018 auf ProSieben:

Montag bis Freitag, 26. Februar bis 2. März 2018 17:00 Uhr: "taff" meldet sich täglich mit Neuigkeiten aus Hollywood

Donnerstag, 1. März 2018

22:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Viviane Geppert

Sonntag, 4. März 2018

20:15 Uhr: "The Revenant", Free-TV-Premiere, ausgezeichnet mit Oscar 2016: beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Kamera

23:30 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown"

00:45 Uhr: "OSCAR® 2018 - red.-Carpet live"

02:00 Uhr: "OSCAR® 2018 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A." mit Jimmy Kimmel

Montag, 5. März 2018

17:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2018"

