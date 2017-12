Stärker als in den vergangenen fünf Jahren: ProSieben gewinnt mit #TVOG die Prime Time und den Donnerstag

Unterföhring (ots) -

Das klingt wie Musik. "The Voice of Germany" performt weiter deutlich stärker als in den vergangenen Jahren. Folge 15 erzielt hervorragende 18,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) - das ist der beste Wert seit 2012 für Folge 15. Die Musikshow gewinnt wie an allen Donnerstagen in dieser Staffel die Prime Time. Im Anschluss sehen gute 14,3 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer das Lifestyle Magazin "red.". Mit 12,6 Prozent Marktanteil ist ProSieben klarer Marktführer am Donnerstag. Das sind die "The Voice of Germany"-Halbfinalisten 2017: #TeamMark: Filiz Arslan (20, Ensdorf), Michael Russ (24, Tillmitsch/AT) und Benedikt Köstler (17, Burgthann) #TeamSamu: Lara Samira Will (17, Berlin), Janina Beyerlein (17, München) und Natia Todua (21, Bruchsal) #TeamYvonne: BB Thomaz (33, Düsseldorf), Melvin Vardouniotis (16, Hamburg) und Gregor Hägele (17, Stuttgart) #TeamFantas: Meike Hammerschmidt (27, Salzgitter), Anna Heimrath (20, Graz/AT) und Dzenan Buldic (23, Kempten) Das "The Voice of Germany"-Halbfinale, live am Sonntag, den 10. Dezember 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1. Das Finale zeigt SAT.1 am Sonntag, den 17. Dezember 2017, ebenfalls live, um 20:15 Uhr. Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de. Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 8.12.2017 (vorläufig gewichtet: 07.12.2017)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Anita Richtmann Tel. 089-9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. 030-3198-80822, 089-9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell