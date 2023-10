feratel media technologies AG

Erfolgreicher Start der feratel Workshops 2023

Innsbruck (ots)

41 Touristiker:innen aus 28 Destinationen sind der Einladung zum ersten feratel Deskline Workshop der Saison am 17. Oktober nach St. Johann im Pongau gefolgt.

Bei den Deskline Workshops erfahren Teilnehmer:innen alles über die Neuerungen im Destination Management System von feratel. Zugleich bietet die Veranstaltungsreihe Raum, Ideen und Verbesserungsvorschläge direkt mit dem Technologielieferanten feratel zu besprechen. Der Auftakt 2023 in St. Johann im Pongau ist ein voller Erfolg.

„Voneinander lernen. Das beschreibt wohl am besten den Sinn und Zweck dieser Workshops“, erklärt Markus Schröcksnadel, CEO feratel, und ergänzt: „Für uns als Technologieanbieter ist es ungemein wertvoll zu erfahren, wie unser System in der Praxis genutzt wird und wo Verbesserungen möglich, wichtig und richtig sind. Gemeinsam mit den Destinationen gestalten wir so die digitale Zukunft der Branche.“

Die Termine

17.10.2023 - Kongresshaus, St. Johann im Pongau, Salzburg (AT)

18.10.2023 - Reschenhof, Mils bei Hall in Tirol (AT)

07.11.2023 - Hotel Seepark, Thun (CH)

08.11.2023 - Hotel am See, Hard bei Bregenz (AT)

14.11.2023 - Red Bull Ring, Spielberg, Steiermark (AT)

28.11.2023 - Stadthalle Ransbach-Baumbach, Westerwald (DE)

24.01.2024 - Empire Riverside Hotel, Hamburg (DE)

Die Workshops

Bei den Deskline Workshops handelt es sich um Tagesevents für Geschäftsführer:innen und Systemadministrator:innen, die in ihrer jeweiligen Destination das Destination Management System von feratel im Einsatz haben. Neben Informationen zu Neu- und Weiterentwicklungen – inklusive Zahlen, Benchmarks und Best-Practice-Beispielen – steht der gemeinsame Austausch über Ideen, Visionen und Verbesserungen im Fokus.

Original-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell