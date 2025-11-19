immowelt

Ab 0 Euro vermieten: Private Vermieter inserieren bei immowelt ab sofort einen Monat kostenlos

Nürnberg (ots)

Mit immowelt entspannt und kostenfrei neue Mieter finden: Alle privaten Vermieter inserieren ab sofort einen Monat kostenlos

Neues Modell mit vollem Leistungsumfang für unbegrenzt viele Mietinserate: Private Anbieter schalten einen Monat für 0 Euro

Garantiert große Reichweite mit Gratis-Inserat beim besten Immobilienportal[1] und der Nr. 1 App unter den Immobilienportalen[2]

Schnell und kostenfrei den richtigen Mieter finden: Private Eigentümer inserieren ihre Mietobjekte ab sofort im ersten Monat kostenlos auf immowelt.de. Das Einsteigerpaket immoBasis kann von allen privaten Anbietern für unbegrenzt viele Mietinserate gebucht werden - unabhängig ob Neukunde oder langjähriger immowelt Nutzer. Damit profitieren nichtgewerbliche Vermieter kostenfrei von der großen Reichweite von immowelt, dem besten Immobilienportal1 und der Nr. 1 App unter den Immobilienportalen2, mit der bestmöglichen Sichtbarkeit für ihre Mietanzeige.

"Wir vereinfachen unser Preismodell für private Vermieter. Egal ob Neu- oder Bestandskunde, ob eine oder viele Mietwohnungen: Den ersten Monat inserieren ausnahmslos alle privaten Eigentümer auf immowelt für 0 Euro", sagt Dr. Robert Wagner, Geschäftsführer von immowelt. "Unser transparentes Angebot: Wer bei immowelt inseriert, profitiert von großer Reichweite, einfacher Handhabung und verständlichen Bedingungen."

0 Euro für einen Monat - ohne Ausnahmen

Das neue Angebot ist simpel und nicht limitiert: Alle privaten Vermieter können es für unbegrenzt viele Inserate nutzen und profitieren dabei vom vollen Umfang des immoBasis-Pakets. Weder die Sichtbarkeit noch die Anzahl der Anfragen werden dabei im Gratiszeitraum technisch eingeschränkt. Wird die Anzeige vor Ablauf des Gratiszeitfensters gekündigt, fallen keinerlei Kosten an. Ist eine längere Laufzeit gewünscht, verlängert sich das Inserat automatisch zum jeweils gültigen Preis des gebuchten Produkts, sofern nicht spätestens 24 Stunden vor Ablauf gekündigt wurde. Das gleiche Objekt kann nur einmal innerhalb von 3 Monaten kostenlos veröffentlicht werden.

Über immowelt:

Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

[1] Quelle: 1. Platz Gesamtsieger Immobilienportale, Studie "Deutschlands Beste Online-Portale: Immobilienportale" © DISQ im Auftrag von ntv, Mai 2025

[2] Quelle: 1. Platz Gesamtsieger Immobilienportale-Apps, Studie "Deutscher App-Award: Immobilienportale-Apps" © DISQ im Auftrag von ntv, Februar 2025

