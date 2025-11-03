immowelt

Theo Mseka wird neuer CEO von immowelt

Nürnberg (ots)

Top-Experte für Immobilienportale mit umfassender internationaler Erfahrung

Dr. Robert Wagner seit Juni COO

Wachstumsstrategie im Fokus

Theo Mseka wurde zum 1. November zum Chief Executive Officer (CEO) von immowelt ernannt. Seine Ernennung folgt auf die Berufung von Dr. Robert Wagner, der im Juni innerhalb der AVIV Gruppe als Chief Operating Officer (COO) zu immowelt wechselte. Mit diesen Führungswechseln stellt immowelt die Weichen für weiteres Wachstum: In den kommenden Monaten und Jahren will das Portal seinen Marktanteil weiter ausbauen.

"Mit Theo Mseka und Robert Wagner gewinnt immowelt zwei bewährte Fachleute, die wissen, wie man digitale Immobilienplattformen aufbaut und skaliert. Sie bringen fundiertes operatives Know-how, Produktkompetenz und Umsetzungsgeschwindigkeit mit - genau das, was dieser Markt verlangt. Ihre Aufgabe ist klar: die Position von immowelt stärken und das Wachstum auf dem wichtigen deutschen Immobilienmarkt beschleunigen", sagt Vladimir Pravdivy, CEO AVIV Group, der Muttergesellschaft von immowelt.

Theo Mseka ist ein international erfahrener Manager für Immobilienportale mit umfangreicher Erfolgsbilanz beim Aufbau und Betrieb von marktführenden Plattformen. Vor seinem Wechsel zu immowelt war er CEO von Private Property, einem der führenden Immobilienportale in Südafrika. Davor leitete er als CEO den türkischen Marktführer Hepsiemlak (ehem. Hürriyet Emlak). Seine Laufbahn umfasst weitere Wachstums- und Produktmandate in Südafrika, Russland, der Türkei und zahlreichen internationalen Märkten. Nun bringt er seine mehr als 23 Jahre umfassende Expertise, insbesondere in den Bereichen Produkt, Tech und Go-to-Market, bei immowelt ein.

"Ich bin stolz, diese spannende Aufgabe im größten Immobilienmarkt Europas zu übernehmen. Nun gilt es, die Nutzer und das Produkt noch konsequenter in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu rücken und Marktanteile hinzuzugewinnen", sagt Theo Mseka, CEO immowelt.

Der neue COO Dr. Robert Wagner ist ein erfahrener Experte in den Bereichen Immobilien, Digitalisierung und Restrukturierung. Sein Werdegang umfasst Führungspositionen bei Homeday, Social Chain, Urbanara und Home24. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler verbindet er fundiertes Fachwissen mit umfangreicher Praxis in wachstumsorientierten Unternehmen.

"Ich freue mich auf die Aufgabe, mit immowelt die nächste Wachstumsphase zu gestalten. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, verfügt über ein starkes Team und die richtigen Voraussetzungen, um Tempo, Qualität und Kundennutzen weiter zu verbessern", sagt Dr. Robert Wagner, COO immowelt.

Original-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell