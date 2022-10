immowelt

Insights für Immobilienprofis als exklusives Online-Event: immowelt startet neue Experten-Runde Real Talk

Nürnberg (ots)

Online, kostenlos und interaktiv: Mit Real Talk bringt immowelt renommierte Branchenexperten gemeinsam an einen Tisch

Immobilienprofis bekommen in Live-Streams interessante Einblicke und wertvolle Tipps für ihr tägliches Immobilienbusiness

Fachjournalist Dirk Labusch, Chefredakteur des Fachmagazins immobilienwirtschaft, moderiert Runde mit wechselnden Gästen

1. Folge am 27. Oktober mit Jürgen Michael Schick, Prof. Dr. Harald Simons, Ait Voncke und Laura Wilhelms

Real Talk ist die neue Talkrunde für die Immobilienwirtschaft. Hier diskutieren renommierte Experten aus der Branche, Wirtschaft und Politik über die Themen, die den Immobilienmarkt bewegen. Immobilienprofis erhalten so wertvolle Insights und praxisnahes Knowhow für ihr Business. Moderiert wird das Format vom renommierten Journalisten Dirk Labusch, langjähriger Chefredakteur des Fachmagazins immobilienwirtschaft. Der Real Talk wird online per Live-Stream übertragen und ist interaktiv. Die Zuschauer können sich an Abstimmungen beteiligen sowie ihre Fragen per Chat direkt an die Experten stellen. Die Anmeldung und Teilnahme am Real Talk ist kostenlos.

Hochkarätige Branchenexperten bereits zum Start

Den Anfang macht am 27. Oktober 2022 das Thema "Digital First. Wie Wachstum am angespannten Immobilienmarkt funktioniert." Der Beginn des Live-Streams aus dem Axel-Springer-Neubau in Berlin ist um 14:00 Uhr. Bereits zum Start wartet Real Talk in der 1. Ausgabe mit hochkarätigen Immobilienexperten auf:

Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD

Prof. Dr. Harald Simons, Vorstandsmitglied empirica ag

Ait Voncke, CEO der AVIV Group

Laura Wilhelms, Vice President Sales der immowelt GmbH

Weitere Informationen über Real Talk sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für den Live-Stream unter https://aktion.immowelt.de/realtalk/.

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.

Über immowelt:

immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze in Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE ist.

Original-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell