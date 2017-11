Pixum Sommer-Fotowettbewerb "Endless Summer": Die Gewinner stehen fest

Reinhold Fischer gewinnt mit seinem Foto "Wasser marsch!" den Pixum Endless Summer Fotowettbewerb. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/24663 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Pixum/Reinhold Fischer" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Der große Pixum Sommer-Fotowettbewerb 2017 ist beendet. Knapp 3.000 Teilnehmer haben über einen Zeitraum von vier Monaten mehr als 13.000 Bilder in den sechs unterschiedlichen Kategorien eingereicht. Nach einem umfangreichen Auswahlprozess hat die fachkundige Pixum Jury nun die Sieger-Fotos gekürt. Aufgrund der Vielzahl der fantastischen Einreichungen war die Entscheidung in diesem Jahr so schwierig wie nie zuvor.

Gesamtsieger des großen Pixum Sommer-Fotowettbewerbs ist ist Reinhold Fischer mit seinem Foto "Wasser marsch!". Die Fotografie passt nicht nur thematisch hervorragend zum Wettbewerbsmotto "Endless Summer", auch die Bildkomposition und die Emotionalität des Motivs überzeugten die Jury. Reinhold Fischer sicherte sich somit den Hauptpreis in Höhe von 2.500 Euro.

Zusätzlich wurden sowohl Gewinner in den verschiedenen thematischen Teil-Kategorien als auch Landessieger aus allen teilnehmenden Ländern gekürt. Die Jury achtete bei den Kategoriesiegern unter anderem auf Kriterien wie Bildkomposition, Motivauswahl und Farbgebung. Für die Auswahl der Landessieger zog die Jury zusätzlich fachkundige Vertreter aus den teilnehmenden Ländern hinzu. Gewonnen haben die Sieger jeweils Preise rund um das Thema Reise, Sommer und Fotografie im Wert von je 500 Euro sowie Pixum-Gutscheine im Wert von je 200 Euro.

Alle Gewinnerfotos sind unter www.pixum.de/fotowettbewerbe zu sehen.

