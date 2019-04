Deutsche Stiftung Weltbevölkerung

Ankündigung für die Presse: UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2019

Hannover/Berlin (ots)

"UNFINISHED BUSINESS - Reproduktive Rechte und Entscheidungsfreiheit FÜR ALLE". Der diesjährige Jubiläums-Weltbevölkerungsbericht - 50 Jahre nach Gründung von UNFPA, 25 Jahre nach der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo - stellt anschaulich dar, welche Hindernisse bis heute dazu beitragen, dass das 1994 verabschiedete Aktionsprogramm, das die reproduktive Gesundheit und die reproduktiven Rechte in den Mittelpunkt der Bevölkerungspolitik stellt, noch an vielen Stellen scheitert. Was muss getan werden, um allen Menschen Zugang zu Sexualaufklärung, Empfängnisverhütung und Familienplanung, zum Schutz vor HIV und Aids sowie zur Gesundheitsversorgung rund um Schwangerschaft und Geburt zu ermöglichen?

Der Bericht erläutert anhand vieler Beispiele, inwieweit eine zukunftsfähige Bevölkerungsentwicklung auf einer weltweiten Durchsetzung sexueller rund reproduktiver Rechte basiert, und warum universeller Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit eine entscheidende Voraussetzung für die Erreichung der nachhaltigen globalen Entwicklungsziele darstellt. Zudem enthält er die jüngsten demografischen und sozioökonomischen Daten der Vereinten Nationen für alle Länder und Regionen der Erde.

Der offizielle Launch des UNFPA-Weltbevölkerungsberichtes 2019 findet statt am

Mittwoch, 10. April 2019, um 11 :00 Uhr in der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.

Auf dem Podium:

- Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Dr. Natalia Kanem, Exekutivdirektorin UNFPA - Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Bitte beachten Sie: Wenn Sie nicht Mitglied der Bundespressekonferenz oder des Vereins der Ausländischen Presse sind, bitten wir Sie, sich vorab bei der Bundespressekonferenz anzumelden (berlin@bundespressekonferenz.de). Den UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2019 und Presseunterlagen können Sie bei der DSW, Herausgeberin der deutschen Kurzfassung, anfordern.

