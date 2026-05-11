NTT DATA Business Solutions AG

SAP AppHaus und NTT DATA erweitern die globale SAP AppHaus Alliances, um menschenzentrierte SAP Business AI gezielt voranzutreiben

Bielefeld (ots)

SAP AppHaus und NTT DATA Business Solutions haben heute die Erweiterung ihrer globalen SAP AppHaus Alliances-Partnerschaft bekannt gegeben. Die nächste Phase der Zusammenarbeit unterstützt Unternehmen dabei, über isolierte KI-Experimente hinauszugehen und die Einführung skalierbarer, geschäftsorientierter KI in Cloud-ERP-Umgebungen voranzutreiben.

Auf Basis seiner etablierten Rolle innerhalb der SAP AppHaus Alliances positioniert sich NTT DATA Business Solutions als führender Treiber für die globale Umsetzung menschenzentrierter Lösungen mit SAP Business AI. Im Zentrum steht die Kombination der SAP AppHaus-Methodik mit dem GenAI Accelerated Toolkit von NTT DATA Business Solution. Diese ermöglicht es Kunden, hochwertige KI-Anwendungsfälle zu identifizieren, schnell Lösungen auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) zu prototypisieren und sie in SAP Cloud ERP-Landschaften zu industrialisieren.

Mit seinem globalen Enablement-Programm unterstützt NTT DATA Business Solutions mithilfe der SAP-AppHaus-Methodik multidisziplinäre Teams weltweit mit einer wiederholbaren Strategie für Erforschung, Design und Umsetzung von KI. Die Initiative vereint das menschenzentrierte Design von SAP AppHaus, die GenAI Accelerated-Lösungen von NTT DATA Business Solutions sowie SAP-Technologien wie Joule und SAP Business Data Cloud.

Dieser integrierte Ansatz hilft Kunden, schnellere Time-to-Value, geringeres Entwicklungsrisiko und höhere Akzeptanz zu erzielen, indem KI-Innovation direkt mit Kernprozessen verknüpft wird. Anstatt KI als eigenständige Initiative zu behandeln, integriert NTT DATA Business Solutions sie in Cloud-ERP-Transformationsprogramme - ein Konzept, das sich im globalen Kundenfokusthema Cloud ERP Supercharged widerspiegelt.

"Mit Cloud ERP Supercharged definieren wir bewusst neu, wie SAP Business AI in SAP-Umgebungen eingesetzt wird. Es geht nicht um isolierte Anwendungsfälle, sondern darum, KI direkt in Cloud-ERP-Prozesse einzubetten - von Stammdaten und der Zusammenarbeit in Partnerökosystemen bis hin zur Dokumentenabwicklung und Logistik", so Nicolaj Vang Jessen, Executive Managing Director für Beratung GIIC und Nordics & Osteuropa bei NTT DATA Business Solutions. "Durch die Kombination aus menschenzentriertem Design, einsatzbereiten KI-Erweiterungen und Joule-Funktionalitäten befähigen wir unsere Kunden, Prozesse zu automatisieren, skalierbar umzusetzen und kontinuierlich zu lernen. Dadurch machen wir Cloud ERP zu einer Plattform für nachhaltige Geschäftsleistung."

Die erweiterten Alliances bauen auf erfolgreichen gemeinsamen Kundenprojekten für Unternehmen wie Amey und Aspen Pumps auf. Durch den Einsatz des SAP-AppHaus-Ansatzes und des GenAI Accelerated Toolkits erzielte NTT DATA Business Solutions messbare Verbesserungen bei Entscheidungsqualität, Prozessautomatisierung und operativer Resilienz.

"Unsere Partnerschaft mit SAP AppHaus markiert den Übergang von isolierten KI-Anwendungsfällen zu unternehmensweit eingesetzter SAP Business AI", sagt Mark Wheeler, Global Head of Product Engineering & AI Customer Success bei NTT DATA Business Solutions. "Die Kombination von menschenzentriertem Design mit unserem GenAI Accelerated Toolkit ermöglicht Kunden, ihre KI-Ambitionen direkt in SAP-Cloud-ERP-Umgebungen umzusetzen und so Geschwindigkeit, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern."

Mit Aktivitäten in mehr als 30 Ländern und über 15.000 SAP-Spezialisten weltweit differenziert sich NTT DATA Business Solutions weiterhin im SAP-Ökosystem, indem es Branchenexpertise, proprietäre KI-Ressourcen und globale Lieferung in großem Umfang kombiniert. Die SAP-AppHaus-Methodik unterstreicht dabei das Ziel, die Gestaltung, Implementierung und Skalierung von SAP Business AI in SAP-zentrierten Unternehmen aktiv voranzutreiben.

Weiter Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist auf SAP spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden - von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services. NTT DATA Business Solutions ist Teil der NTT DATA Unternehmensgruppe. Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar ist sie ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services, die 75 Prozent der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit engagiert sich NTT DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist einer der weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen. Außerdem bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von KI, Cloud, Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit Beratung und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Als Global Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes Ökosystem mit Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.

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