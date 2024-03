NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions AG erhält SAP® MEE Partner Excellence Award 2024 für Cloud-Performance

Bielefeld (ots)

Die NTT DATA Business Solutions AG gibt ihre Auszeichnung mit dem SAP® MEE Award for Partner Excellence 2024 für Cloud-Performance bekannt. Mit den Awards würdigte SAP führende Partner in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE) für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der digitalen Transformation von Unternehmen, die SAP-Lösungen verwenden. Die Preisträger helfen ihren Kunden in Zusammenarbeit mit SAP, Innovationen umzusetzen, schnelle Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und Abläufe mit SAP-Lösungen zu vereinfachen.

Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc., unterstreicht die Bedeutung dieses Partner Excellence Awards: "Ich bin stolz darauf, dass wir in diesem wichtigen Bereich ausgezeichnet wurden. Die Cloud ist das perfekte Betriebsmodell und bietet viele Vorteile für die digitale Transformation, wie beispielsweise größere Flexibilität oder die Implementierung von künstlicher Intelligenz. Dieser Award bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um unseren Kunden auf der ganzen Welt die besten und individuellsten Services zu bieten. Wir freuen uns darauf, unser gemeinsames Cloud-Geschäft mit SAP im kommenden Geschäftsjahr weiter auszubauen."

Grundlage für die Nominierungen für die SAP Partner Excellence Awards aus dem großen und vielfältigen SAP-Partnerstamm bildeten interne SAP-Vertriebsdaten. Ein aus regionalen und globalen SAP-Repräsentanten bestehender Ausschuss ermittelt auf Basis von Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung, an welchen Partner ein Award verliehen wird. Awards werden in verschiedenen Kategorien vergeben, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie, Services und lösungsspezifische Bereiche.

"Das Engagement und die Expertise von NTT DATA Business Solutions haben unseren Kunden dabei geholfen, effizienter und agiler zu werden und große Fortschritte in ihren Transformationsprozessen zu machen", betonte Susanne Diehm, Chief Partner Officer MEE, Partner Ecosystem Success. "Vielen Dank, dass Sie als unser zuverlässiger Partner den Wechsel in die Cloud für so viele unserer Kunden möglich gemacht haben. Ich freue mich darauf, diese Dynamik fortzusetzen und zu sehen, was wir im kommenden Jahr gemeinsam erreichen können!"

"Wir fühlen uns geehrt, diese renommierte Auszeichnung zu erhalten. Sie ist eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit, die unser engagiertes Team in der MEE-Region jeden Tag für unsere Kunden leistet," ergänzt Dr. Andreas Pauls, Executive Vice President, Regional Head DACH und Geschäftsführer von NTT DATA Business Solutions Deutschland. "Eine starke Cloud-Performance ist ein wichtiger Schwerpunkt für unsere zukünftige Positionierung als SAP-Partner in der Region. Diese Auszeichnung ist für uns daher Anerkennung und Motivation zugleich."

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Für sein Ziel, andere Unternehmen bei ihren Bemühungen rund um Transformation, Wachstum und Geschäftserfolg zu unterstützen, greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen - individuell und über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 13.500 Menschen in mehr als 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung sowie Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

