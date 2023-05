NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions AG veröffentlicht Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Umsatzerlöse steigen um 14,7% auf 1,423 Mrd. Euro

Segment Cloud Subscription mit beschleunigtem Wachstum von 57,1%

EBITA steigt um 56,2% von 63,5 Mio. Euro auf 99,2 Mio. Euro

EBITA-Marge liegt bei 7,0%

Prognose für 2023/24: Umsatzsteigerung auf vergleichbarer Basis um 4 bis 6% erwartet

Die NTT DATA Business Solutions AG verbesserte im abgelaufenen Geschäftsjahr alle relevanten Kennzahlen deutlich. Die Erträge konnten überproportional gesteigert werden. Im Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 erzielte das Unternehmen ein bedeutendes Umsatzwachstum von 14,7% auf 1,42 Mrd. Euro nach 1,24 Mrd. Euro im Vorjahr. Das organische Wachstum beträgt 10,8%. Die neu erworbenen Unternehmen haben mit +3,9% Wachstum zu diesem Umsatzanstieg beigetragen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA) hat den Wert aus dem Vorjahr von 63,5 Mio. Euro mit 99,2 Mio. Euro noch einmal um 56,2% übertroffen. Der Auftragsbestand der NTT DATA Business Solutions AG lag zum 31. März 2023 bei 1,657 Mrd. Euro und damit ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau von 1,405 Mrd. Euro zum 31. März 2022.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA Business Solutions AG: "Wir konnten nahtlos an die bereits exzellente Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und erreichten wiederum ein Rekordjahr bei vielen Kennzahlen. Insgesamt hat NTT DATA Business Solutions ein Umsatzwachstum erzielt, das deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Ein starker Wachstumstreiber auf der Umsatzseite ist der Bereich Cloud Subscription sowie eigene Software-Produkte. Die Zahl unserer Mitarbeiter konnten wir um 11,1% auf 13.530 steigern."

In den Umsatzsegmenten erreichte das Beratungsgeschäft nach einem Umsatz von 554,7 Mio. Euro im Vorjahr jetzt 651,6 Mio. Euro und lag damit um 17,5% über dem Vorjahreswert. Die Umsätze im Lizenzgeschäft gingen von 65,4 Mio. Euro um 23,1% auf 50,3 Mio. Euro zurück. Die deutlichste Umsatzsteigerung erwirtschaftete wiederholt das Segment Cloud Subscription mit einem Wachstum von 57,1% auf 90,0 Mio. Euro nach 57,3 Mio. Euro im Vorjahr. Der Bereich Managed Services steigerte seine Umsätze um 12,2% auf 626,1 Mio. Euro nach 558,0 Mio. Euro im Vorjahr. Das Segment Sonstiges erwirtschaftete Umsätze von 5,4 Mio. Euro nach 5,9 Mio. Euro im Vorjahr.

Bei der geographischen Umsatzverteilung erwirtschaftete die Region DACH ein Umsatzplus von 14,8% auf 621,8 Mio. Euro nach 541,8 Mio. Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Westeuropa steigerte im abgelaufenen Jahr die Umsätze von 183,9 Mio. Euro auf 192,5 Mio. Euro und damit um 4,7%. Ein wiederholt deutliches Wachstum um 16,7% verzeichnete Nord- und Osteuropa (NEE) mit Umsätzen in Höhe von 255,3 Mio. Euro nach 218,8 Mio. Euro im Vorjahr. In der Region Amerika wuchs der Umsatz weiterhin deutlich um 29,9% von 193,5 Mio. Euro auf 251,4 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Auch das Segment APAC steigerte die Umsätze von 93,0 Mio. Euro um 2,2% auf 95,0 Mio. Euro. Sonstiges steuerte Umsatzerlöse von 7,4 Mio. Euro bei nach 10,3 Mio. Euro im Vorjahr.

Die Ertragsseite der NTT DATA Business Solutions AG verbesserte sich wie bereits im Vorjahr wieder sehr deutlich und überproportional zum Umsatz. So stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation (EBITA) um 56,2% auf 99,2 Mio. Euro nach 63,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITA-Marge erhöhte sich damit auf 7,0% nach 5,1% im Vorjahr. Das EBIT verbesserte sich sogar um 76,6% von 48,3 Mio. Euro auf 85,3 Mio. Euro, die EBIT-Marge von 3,9% auf 6,0%. Das Ergebnis nach IFRS legte um 139,6% von 27,0 Mio. Euro auf 64,7 Mio. Euro zu.

Jürgen Pürzer, Finanzvorstand der NTT DATA Business Solutions AG: "Natürlich resultiert unsere sehr gute Entwicklung auf der Ertragsseite auch aus den Umsatzsteigerungen in unseren Segmenten. Es zeigt sich hier jedoch im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr auch unsere konsequente und erfolgreiche Umsetzung des globalen Kosten- und Effizienzprogramms. Damit haben wir eine gute Basis für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen."

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2023/2024 auf vergleichbarer Basis ein weiteres Umsatzwachstum von 4 bis 6%. Bei weiter steigenden Erträgen wird eine EBITA-Marge von rund 7,5% erwartet.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 13.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Original-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuell