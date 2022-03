NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions AG erhält SAP MEE Partner Excellence Award 2022 für RISE with SAP

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Die NTT DATA Business Solutions AG zählte zu den großen Gewinnern bei den diesjährigen SAP Partner Excellence Awards. Dem international tätigen IT-Dienstleister, der bislang unter den Namen itelligence firmierte, wurde ein SAP MEE Partner Excellence Award 2022 für RISE with SAP verliehen. Mit der Auszeichnung ehrt SAP die SAP-Partner in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE), die herausragende Beiträge leisten, um die digitale Transformation von Kundenprojekten auf Basis von SAP-Lösungen voranzutreiben. Die Preisträger unterstützen ihre Kunden - in Kooperation mit SAP - dabei, SAP-Lösungen zur Förderung von Innovationen, schnellen Resultaten und nachhaltigem Wachstum anzuwenden und effektiv einzusetzen.

"Dieser Award ist der beste Beleg für die führende Rolle, die wir als weltweit erfolgreicher SAP-Partner in Bezug auf RISE with SAP einnehmen", erklärt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG. "Die digitale Transformation gewinnt weltweit an Fahrt und immer mehr Unternehmen vertrauen für die Nutzung der SAP S/4HANA Cloud und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle auf unsere Cloud-Expertise. Dank dieser Nachfrage ist es uns gelungen, in einem dynamischen Marktumfeld zu wachsen."

Grundlage für die Nominierungen für die SAP Partner Excellence Awards aus dem großen und vielfältigen SAP-Partnerstamm bildeten interne SAP-Vertriebsdaten. Ein aus regionalen und globalen SAP-Repräsentanten bestehender Ausschuss ermittelt auf Basis von Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung, an welchen Partner ein Award verliehen wird. Awards werden in verschiedenen Kategorien vergeben, darunter Gesamtumsatz, Innovation, Technologie, Services sowie lösungsspezifische Bereiche.

"Ihre Lösungen helfen Kunden dabei, innovative Lösungen zu implementieren, nachhaltig zu wachsen und effektiver mit der Cloud zu arbeiten", freut sich Rumyana Trencheva, SVP Midmarket und Partner Business MEE, SAP. "Ich möchte NTT DATA Business Solutions ganz herzlich zum SAP MEE Partner Excellence Awards für RISE with SAP gratulieren. Wir freuen uns darauf, bei der Transformation in die Cloud mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam gestalten."

Als langjähriger Partner ist die NTT DATA Business Solutions AG ein Experte für die Implementierung von SAP-Produkten. "RISE with SAP eröffnet ganz neue Möglichkeiten und die im 'RISE with SAP'-Angebot enthaltene SAP Business Technology Platform bietet Zugang zu neuen Technologien, die fortschrittliche Datenanalyse-, Maschinenlern- und IoT-Funktionen ermöglichen", erklärt Dr. Andreas Pauls, EVP Region DACH, Geschäftsführung Deutschland der NTT DATA Business Solutions AG.

Die Verleihung des Awards an die NTT DATA Business Solutions AG fand anlässlich des MEE Partner Ecosystem Success All Hands Call 2022 statt, an dem SAP-Führungskräfte, SAP-Vertreter und SAP-Partner teilnahmen.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 12.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

# # #

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zur Marke finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Original-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuell