itelligence | NTT DATA Business Solutions verringert CO2-Footprint in Deutschland mit Ökostrom

Bielefeld

Einer der weltweit erfolgreichsten SAP-Dienstleister, die itelligence | NTT DATA Business Solutions steigert seine Nachhaltigkeit durch den Umstieg auf 100 Prozent Ökostrom in Deutschland. Zum 1. Januar 2021 wurde die Versorgung der itelligence-eigenen Rechenzentren in Bautzen und Bielefeld sowie die Bürogebäude Bautzen, Bielefeld und Dresden umgestellt.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence | NTT DATA Business Solutions: "Nicht nur bei unserer Beratung folgt itelligence dem Ansatz: 'We Transform. Trust into Value'. Mit dem Umstieg zeigen wir uns dem umweltschonenden, nachhaltigen Umgang mit der Natur genauso verpflichtet, wie dem Erfolg unserer Kunden."

André Walter, Vice President Global Managed Services - Cloud Infrastructure Services, bei itelligence verantwortlich für die weltweiten Rechenzentren ergänzt: "Mit unserem Umstieg auf zertifizierten Ökostrom verringern wir unseren CO2-Fußabdruck, fördern regenerative Energien und verfolgen konsequent unsere Green IT Investitionsstrategie."

Seit dem 1. Januar dieses Jahres bezieht die itelligence | NTT DATA Business Solutions den aus nachhaltigen Quellen gewonnenen Strom wie Wind, Sonne, Wasserkraft, Geothermie oder Biogas von Stromversorger E.ON Energie Deutschland.

Dr. Victoria Ossadnik, Vorsitzende der Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland kommentiert: "Durch die konsequente Umstellung auf zertifizierten Ökostrom von E.ON treibt itelligence die grüne Digitalisierung weiter voran und unterstützt damit aktiv das Gelingen der Energiewende am Wirtschaftsstandort Deutschland."

Das jährliche Volumen des Energieverbrauchs von itelligence beträgt 10 Millionen Kilowattstunden, was umgerechnet etwa dem Jahresstromverbrauch von 2.500 Vierpersonen-Haushalten, also fast einer Kleinstadt, entspricht. In den drei deutschen Rechenzentren Bautzen, Bautzen/Salzenforst und Bielefeld betreut itelligence mehr als 11.700 Server für rund 1.000 Managed Cloud Services Kunden. Zusammen mit den Bürogebäuden in Bautzen und Dresden, einschließlich der Zentrale von itelligence | NTT DATA Business Solutions in Bielefeld, arbeiten nun rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens in Deutschland mit Öko-Strom.

