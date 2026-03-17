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Vielfalt in der Kompressionstherapie bei Lymph- und Lipödem

Neuigkeiten bei Arm- und Handversorgungen von medi

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Bayreuth (ots)

Beim Lymphödem und Lipödem vertrauen viele Betroffene auf medizinische Kompressionsversorgungen. Sie sind ein wichtiges Element der Therapie. Die Flachstrick-Kompression verbessert beim Lymphödem den Lymphfluss und hilft, das Ödem zu reduzieren. Beim Lipödem können damit Schmerzen und Druckgefühl gemindert werden. Jetzt gibt es vom Medizinprodukte-Hersteller medi neue Lösungen bei den Arm- und Handversorgungen - für mehr Lebensqualität und Komfort.

Die neue Handversorgung mediven esprit SL

"SL" steht für seamless, also "nahtlos", und genau das ist das Plus an Komfort beim neuen Handschuh mediven esprit SL. Die Handversorgung für Lymphödempatient:innen wird aus einem weichen, anschmiegsamen 3D-Gestrick komplett ohne Nähte maßgefertigt. Dafür werden vorab die Umfang- und Längenmaße der Hand und jedes Fingers gemessen, sodass sich die Kompressionsversorgung optimal anpasst. mediven esprit SL ist in drei Kompressionsklassen erhältlich. Das Gestrick hat eine zuverlässige Wandstabilität, damit sich die Kompressionswirkung voll entfalten kann.

Handversorgung mit Smart-Touch-Funktion

Neu: Für die mühelose Bedienung von Touch-Oberflächen ist die mediven esprit SL Handversorgung mit geschlossenen Fingerspitzen jetzt mit einer Smart-Touch-Funktion erhältlich. Ob tippen oder wischen - dies ist dank des eingestrickten Silbergarns an Zeigefinger und Daumen einfach möglich.

Für eine patientenindividuelle Versorgung gibt es mediven esprit SL mit oder ohne Finger- und Daumenversorgung in fünf Varianten. Zu jedem Look die perfekte Farbe: Acht Standardfarben und die Trendfarben Salbeigrün, Flieder, Lichtblau und Rostrot bringen auch modische Flexibilität in die Therapie.

mediven esprit Armversorgung - jetzt mit Ellenbogen-Funktionszone

Gerade der Ellenbogen ist im Alltag ständig in Bewegung und in vielen Berufen - ob im Handwerk, im Büro oder im Labor - häufig stundenlang angewinkelt. Dies ist für Betroffene mit einem Arm-Lymphödem oder Arm-Lipödem oft eine besondere Herausforderung. Dann kann der medizinische Kompressionsarmstrumpf mediven esprit (vormals: mediven mondi esprit) mit einer Ellenbogen-Funktionszone ausgestattet werden. Das besonders flexible Gestrick in der sensiblen Ellenbeuge passt sich den Bewegungen mühelos an. Dabei ist das Druckgefühl in der Ellenbeuge bei gleichbleibender Wandstabilität geringer, der Tragekomfort sehr angenehm. Ob bei der Arbeit, in der Freizeit oder beim Sport: mediven esprit macht jede Bewegung mit - und dank der Funktionszone jetzt auch besonders komfortabel in der Ellenbeuge.

Fein, weich und eine schöne Optik - das zeichnet den flachgestrickten medizinischen Kompressionsarmstrumpf mediven esprit aus. Er wird vor allem in der Therapie bei Lymphödemen bis Stadium 2 und Lipödemen angewandt. Beim Lymphödem im Stadium 1 bilden sich die Schwellungen beim Hochlagern des betroffenen Arms vollständig oder teilweise zurück und es zeigen sich nach kräftigem Fingerdruck Dellen. Im Stadium 2 bleiben die Schwellungen auch nach dem Hochlagern bestehen. Die Haut ist verhärtet und lässt sich nicht eindrücken.

Dann kann die Therapie mit dem medizinischen Kompressionsarmstrumpf mediven esprit helfen und die Arme entlasten: Der Lymphabfluss wird verbessert, Schwellungen und Spannungsgefühle werden reduziert. Dabei bewahrt der Kompressionsstrumpf optimal das Behandlungsergebnis der Lymphdrainage. Beim Lipödem reduziert der Kompressionsstrumpf die Schmerzen und das Druckgefühl im Arm.

Der Armstrumpf mediven esprit ist passend zur Handversorgung ebenfalls in zwölf Farben erhältlich. Die Armversorgung gibt es zusätzlich auch gemustert oder kann mit funkelnden Kristallen veredelt werden.

Digitales Maßnehmen mit medi vision im medizinischen Fachhandel: Jetzt auch für flachgestrickte Arm- und Handversorgungen

Mit dem digitalen System medi vision können die Maße für medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen nahezu berührungslos erfasst und verarbeitet werden. Ab sofort gibt es das digitale Maßnehmen auch für Arm- und Handversorgungen.

Nach dem Scan wird in wenigen Augenblicken ein 3D-Modell mit allen relevanten Maßen generiert. Im Anschluss werden gemeinsam mit der Fachkraft die Produktdetails besprochen, ausgewählt und die Bestellung abgeschickt. Für viele Betroffene ist Maßnehmen mit medi vision eine angenehme, diskrete digitale Alternative zum klassischen Maßnehmen.

Medizinische Kompressionsstrümpfe können bei medizinischer Notwendigkeit ärztlich verordnet werden. Im medizinischen Fachhandel werden sie angepasst. Informationsmaterial ist beim medi Verbraucherservice erhältlich, E-Mail verbraucherservice@medi.de oder zum Download unter www.medi.de/infomaterial.

Weitere Infos im Web www.medi.de/produkte/kompressionsstruempfe/oedemtherapie l www.medi.de/produkte/mediven-esprit l www.medi.de/produkte/mediven-esprit-sl l www.medi.biz/vision

Zweckbestimmung mediven esprit®, mediven esprit® SL, mediven® 550 Arm: Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.

medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten am Standort Bayreuth rund 1.800 Mitarbeiter:innen (weltweit rund 3.000) einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung, orthopädische Einlagen und digitale Gesundheitslösungen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem Netzwerk aus Distributoren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

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