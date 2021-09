medi GmbH & Co. KG

Beine auf Entspannungskurs

Farbenfroh im Herbst: Medizinische Kompression in Avocadogrün und Mangogelb

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bayreuth (ots)

Schwere, müde Beine, Besenreiser und Krampfadern können Hinweise auf ein Venenleiden sein - Schwellungen, Spannungsgefühle, druckempfindliche Beine und Arme sind mögliche Ursachen für ein Lymphödem oder Lipödem. Der Arzt stellt die Diagnose und kann bei medizinischer Notwendigkeit medizinische Kompressionsstrümpfe verordnen. Damit fühlen sich die Beine leichter und entspannter an. Jetzt gibt es neue Farben und Muster vom Hersteller medi. Sie setzen modische Statements an tristen Herbst- und Wintertagen und bringen die Beine auf Entspannungskurs.

Rundgestrickte Ausführungen für die Venentherapie sowie flachgestrickte Kompressionsversorgungen bei Lymphödemen und Lipödemen sind Bestandteile der Therapie. Jetzt gibt es ab dem 4. Oktober Neuigkeiten: Avocadogrün und Mangogelb heißen die neuen Trendfarben bei den medizinischen mediven Kompressionsstrümpfen von medi. Leuchtendes, kraftvolles Grün und Gelb sind zu vielen Styles, Farben und Materialien immer wieder individuell kombinierbar.

Nature, Stripes, Dots und Classic - für modische Akzente sorgen die neuen Muster der Flachstrick-Kompressionsversorgungen mediven 550, mediven cosy und mediven mondi esprit für die Lymphödem- und Lipödemtherapie der Beine und Arme. Sie sind als einfarbige Design- und zweifarbige Fashion-Elemente in elf Farben erhältlich - darunter Avocadogrün und Mangogelb.

Angenehmer Tragekomfort: Ebenfalls ab 4. Oktober ist das Gestrick der Flachstrick-Armversorgung mediven mondi esprit etwas elastischer und der Schimmer dezenter. Der Armstrumpf ist in elf Farben und mit allen Design- und Fashion-Elementen erhältlich.

Patientinnen modeln: "Echt ist mein perfekt" - Authentische Kampagne des Herstellers medi

Models der neuen Kampagne des Herstellers medi sind Venen-, Lymphödem- und Lipödem-Patientinnen, die bereits viel Erfahrung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen haben. Dazu zählen die Lipödem-Patientin Caroline Sprott, die Lymphödem-Patientin Ursula Thomé und die Venen-Patientin Ilka John. Sie motivieren aus ihrer Überzeugung heraus authentisch zur Kompressionstherapie.

Medizinische Kompressionsstrümpfe werden im medizinischen Fachhandel angemessen. Die Arm- und Beinversorgungen können zusätzlich mit funkelnden Kristall-Motiven kombiniert werden. Weitere Informationen und ausführliche Beratung zu den individuellen Ausführungen gibt es im Sanitätsfachhandel.

Informationsmaterial ist beim medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de erhältlich sowie zum Download unter www.medi.de/service/infomaterial.

Surftipps:

www.medi.biz/style

www.medi.biz/trendfarben

www.medi.biz/strumpffinder

www.medi.de/haendlersuche

www.medi.de/produkte/mediven-mondi-esprit

Zum Hintergrund: "Echt ist mein perfekt" - die Geschichte hinter der Kampagne

Weg von der Austauschbarkeit hin zur Authentizität: Das ist echt und perfekt! Die Bilder der neuen Kampagne transportieren Lebensfreude, Power und Inspiration. Darin zeigen die Venen-, Lymphödem- und Lipödem-Patientinnen, wie selbstbewusst und selbstbestimmt sie ihr Leben gestalten, ihre Ziele verwirklichen und ihre Träume leben, ganz authentisch mit Höhen und Tiefen.

Inspirierend: Lipödem-Patientin und Bloggerin Caroline Sprott ermutigt Betroffene unter www.lipoedemmode.de zu mehr Selbstakzeptanz.

ermutigt Betroffene unter www.lipoedemmode.de zu mehr Selbstakzeptanz. Anspornend: Lipödem-Patientin Tanya Gouraige und ihre Tochter haben viel Frauenpower.

und ihre Tochter haben viel Frauenpower. Leidenschaftlich: Für Lymphödem-Patientin Ursula Thomé ist Musik ihre Kraftquelle.

ist Musik ihre Kraftquelle. Selbstbewusst: Lipödem-Patientin Carina Schmalenberg - www.ruhrpottfraeulein.de - steckt sich immer wieder neue Ziele und geht diese mutig an.

- www.ruhrpottfraeulein.de - steckt sich immer wieder neue Ziele und geht diese mutig an. Motivierend: Venen-Patientin Ilka John bloggt über ihre Erfahrungen auf Instagram unter @diagnose_thrombose

bloggt über ihre Erfahrungen auf Instagram unter @diagnose_thrombose Aktiv: Venen-Patientin und Best-Ager Model Barbara Radtke lebt ihren Traum, reist, wandert und tanzt gerne.

mediven Kompressionstherapie von medi: Bewährte Qualität - neue Ideen

So unterschiedlich die Boschafterinnen der Kampagne "Echt ist mein perfekt" auch sind, die Gemeinsamkeit aus voller Überzeugung: ihre medizinische Kompressionsversorgung. Dank der Beratung im Fachhandel, der Produktqualität und -vielfalt sowie der modischen Optik schenkt sie wieder mehr Lebensqualität bei Venenleiden, Lymphödemen und Lipödemen.

Zweckbestimmungen: mediven elegance®, mediven comfort®, mediven plus®: Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems. l mediven® cosy, mediven 550® Bein: Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems. l mediven® mondi esprit, mediven 550® Arm: Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.

medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund 3.000 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel und liefert mit einem Netzwerk aus Distributeuren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

Original-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell