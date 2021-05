Innovationspreis Plus X Award® / Smartes digitales Tool medi vision zum dritten Mal ausgezeichnet

medi GmbH & Co. KG

Smartes digitales Tool medi vision zum dritten Mal ausgezeichnet

Mit starker Innovationskraft werden beim medizinischen Hilfsmittelhersteller medi aus erfolgreichen Ideen zukunftsorientierte Lösungen. Für seine smarte App medi vision wurde das Bayreuther Familienunternehmen jetzt mit dem Plus X Award in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet. Der Innovationspreis ist bereits die dritte Auszeichnung für das digitale Tool zum nahezu berührungslosen Maßnehmen von medizinischen Kompressionsstrümpfen.

Gemeinsam mit den Fachhändlern möchte medi den Versorgungsalltag revolutionieren und immer einen Schritt voraus sein. Dabei entwickelt der medizinische Hilfsmittelhersteller innovative Produkte, intelligente Lösungen und ganzheitliche Versorgungskonzepte - auf Hightech-Niveau und am Puls der Zeit. Ein Beispiel ist das smarte Tool medi vision. Der digitale Assistent optimiert den Versorgungsalltag im medizinischen Fachhandel. Dessen Expertise ist dabei selbstverständlich weiterhin von unschätzbarem Wert. medi hat bereits zahlreiche medi vision Leistungspakete im Markt positioniert und möchte auch weiteren Sanitätshäusern die Vorteile des digitalen Maßnehmens nahebringen.

Die Technologie von medi vision ermöglicht ein nahezu berührungsloses, hygienisches Maßnehmen von medizinischen Kompressionsstrümpfen - ein Plus, gerade in Zeiten von Corona. Es kombiniert ein Tablet mit einer speziellen Software und einer 3D-Kamera. Die erfassten Maße laufen automatisch in den digitalen Bestellvorgang. Für Rundstrick-Versorgungen funktioniert dies nahezu berührungslos. Auch bei Flachstrick-Beinversorgungen wird das manuelle Maßnehmen deutlich reduziert, es müssen nur noch vereinzelte Maßpunkte von Hand nachgemessen werden.

Neue Offline-Funktionen: noch benutzerfreundlicher und smarter

Erst kürzlich hat medi neue clevere Offline-Features für Rundstrick-Beinversorgungen vorgestellt: Sie machen die Handhabung noch komfortabler und smarter. Corinna Franz, Teamleitung medi vision bei medi: "Wir entwickeln medi vision stetig weiter, um Anwendern und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten. Es macht mich stolz, dass wir für das digitale Tool mit dem Plus X Award fürInnovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität ausgezeichnet wurden - auch für uns die Kern-Themen. Das bestätigt unsere Arbeit und ist gleichzeitig ein Ansporn, noch besser zu werden."

Innovationspreis Plus X Award®

Der Plus X Award als weltweit größter Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle würdigt besonders zukunftsfähige und innovative Produkte. Im Fokus: neu entwickelte und innovative Technologien, ein umfassender Funktionsumfang, qualitativ hochwertige Materialien sowie intelligente und einfache Bedienkonzepte. Die Gütesiegel des Plus X Award werden von einer unabhängigen und spezialisierten Expertenjury aus Fachredakteuren, Designern und Branchenexperten verliehen.

Award-Serie für medi vision

Der Plus X Award ist bereits die dritte Auszeichnung für das smarte Tool. medi vision wird für Rundstrick-Versorgungen bereits seit Ende 2019 erfolgreich eingesetzt. Das digitale Tool wurde 2020 mit dem German Innovation Award in der Kategorie "Excellence in Business to Business - Information Technologies | Industry Specific and Service Softwares" prämiert. Der begehrte Preis würdigt Innovationen, die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringen. Zudem wurde die Markenarbeit rund um medi vision mit dem German Brand Award 2020 in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Integrated Campaign" ausgezeichnet.

(medi vision ist eine eingetragene Marke der medi GmbH & Co. KG)

