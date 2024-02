Universal Music Deutschland

RAP-Superstar Luciano stellt neues Album "Seductive" im Zoo Palast in Berlin vor

Auftritt bei Late Night Berlin am 13.02.

Große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ab 15.02.

"Großes Kino" am vergangenen Freitag in Berlin: RAP-Superstar Luciano (30) feierte die Veröffentlichung seines brandneuen Studioalbums "Seductive" gemeinsam mit über 750 Fans im ehrwürdigen Zoo Palast Kino in der Hardenbergstraße.

Dort, wo sonst die Stars der Kinoleinwände über den Roten Teppich flanierten, gab der in Berlin Schöneberg aufgewachsene Rapper dem Publikum die Möglichkeit, die insgesamt 29 Songs des neuen Albums im großen Saal und in feinstem Sound zu genießen.

Nürnberg, Hamburg, Köln - aus ganz Deutschland waren sie angereist, um bei dieser besonderen Albumpräsentation dabei zu sein. Luciano, der auf seinen Konzerten im In- und Ausland mittlerweile vor zigtausend Konzertbesucher:innen auf der Bühne steht, zeigte sich sichtlich bewegt: "Es bedeutet mir sehr viel, zu sehen, welche Mühen meine Fans auf sich genommen haben, um bei diesem Abend im Zoo Palast dabei sein zu können. Meinen Fans so nah sein zu können an so einem besonderen Tag. Die Reaktionen auf mein neues Album haben mich sehr bewegt. Das war eine viel schönere Release-Party, als die, zu denen man Prominente einlädt und in irgendwelchen exklusiven Clubs chillt", so der Künstler.

Am Donnerstag, den 15.02. startet der Rapper, der im Gespräch mit den Fans zudem eingestand, dass er auf seinen Konzerten von den Reaktionen des Publikums und all der Liebe die ihm entgegengebracht wird, manchmal so gerührt ist, dass ihm die Tränen kommen, seine große Arenen-Tour zum neuen Album durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Seductive Tour:

15.02.2024 Köln Lanxess Arena

16.02.2024 Hannover ZAG Arena

18.02.2024 Hamburg Barclays Arena

19.02.2024 Berlin Mercedes-Benz Arena

20.02.2024 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

21.02.2024 Stuttgart Hans-Martin-Schleyer Halle

23.02.2024 Frankfurt Festhalle 24.02.2024 München Olympiahalle

25.02.2024 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

27.02.2024 Wien Stadthalle

28.02.2024 Zürich Hallenstadion

Am Dienstag, 13.02, ist er außerdem noch bei Klaas Heufer-Umlauf in dessen Show "Late Night Berlin" zu sehen, die sich aus der Winterpause zurückmeldet, und performt dort seinen Nummer-1-Hit "Time", der ebenfalls auf dem neuen Album "Seductive" zu finden ist. Die Late Night Show wird um 22:35 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

