Deutsche Umwelthilfe e.V.

Deutsche Umwelthilfe ruft auf: Jetzt Kandidatinnen und Kandidaten für den UmweltMedienpreis 2023 vorschlagen

Berlin (ots)

Herausragende Leistungen in der Umweltberichterstattung gesucht

Vorschläge in vier Kategorien: Text, Audio, Video und Publikumspreis

Nominierung bis zum 15. Mai 2023 unter: www.duh.de/nominierung/

Ab sofort werden wieder herausragende Leistungen in der Umweltberichterstattung gesucht: Die Nominierungsphase für den UmweltMedienpreis 2023 der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist gestartet - und läuft noch bis zum 15. Mai 2023. Alle Menschen sind aufgerufen, preiswürdige Kandidatinnen und Kandidaten unter www.duh.de/nominierung/ vorzuschlagen. Nominiert werden können Einzelpersonen oder Teams in den Kategorien Text (z.B. Zeitung, Zeitschrift, Buch, Blog), Audio (z.B. Podcast, Hörfunk) und Video (z.B. Fernsehen, Film, Online-Videokanal) sowie für den Publikumspreis. Dieser vierte Preis wird ausgelobt für Menschen, denen es in besonderer Weise gelingt, als Person oder mit ihren Medienprodukten ihr Publikum für Umweltthemen zu begeistern. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung an junge, digitale oder auch jene Zielgruppen, die nicht mehr über klassische Nachrichtenmedien erreicht werden.

Die eingereichten Beiträge sollen vorbildlich den Klimaschutz voranbringen, umweltbezogene Fragestellungen lösungsorientiert darstellen oder Umwelt-, Natur- sowie Verbraucherschutzthemen publikumsgerecht vermitteln. Gesucht werden Arbeiten, die Handlungsanreize schaffen oder Pionierleistungen im genannten Themenfeld bekanntmachen.

Die DUH vergibt die Auszeichnung seit dem Jahr 1988 und in diesem Jahr bereits zum 28. Mal. Die diesjährige Preisverleihung findet am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 im Meistersaal in Berlin statt. Preisträgerinnen und Preisträger 2022 waren Prof. Dr. Claudia Kemfert, Hannah Heinzinger und Raphaela Naomi Heinzl, Daniel Harrich, Carla Reemtsma, Prof. em. Dr. Michael Succow sowie Marie Nasemann.

Links:

Zur Nominierung: www.duh.de/nominierung/

Zur vollständigen Ausschreibung und weiteren Informationen zum UmweltMedienpreis: www.duh.de/ump/

Weitere Informationen zu ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgern: https://www.duh.de/ump_preistraeger/

