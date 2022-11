Deutsche Umwelthilfe entsetzt über klimapolitischen Wortbruch der Ampel-Regierung: FDP blockiert Aufteilung des CO2-Preises für vermietete Gebäude

Berlin (ots) - - Bundeskanzler Scholz will weiter fossile Öl- und Gasförderung sowie dazugehörige Exportinfrastrukturen in Afrika finanzieren - in Widerspruch zum Pariser Klimaabkommen - Fossile Ausbeutung schadet massiv Klima, biologischer Vielfalt und nachhaltiger Entwicklung vor Ort - DUH und urgewald fordern ...

mehr