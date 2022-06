Obi schafft klima- und umweltschädliche Werbeprospekte ab: Deutsche Umwelthilfe fordert weitere Händler zum Nachziehen auf

Berlin (ots) - Am 1. Januar 2023 tritt die Mehrwegangebotspflicht für die Gastronomie in Kraft - höchste Zeit, denn pro Stunde fallen in Deutschland 500.000 Einweg-Essensboxen und 660.000 Einwegbecher als Abfall an, vergeuden wertvolle Ressourcen und belasten das Klima. Das Ziel ist klar: Mehrweg in die breite ...

mehr