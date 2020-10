Deutsche Umwelthilfe e.V.

Politikerinnen und Politiker im 14. Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe: Schaufahren gegen den Klimaschutz mit vereinzelten Lichtblicken

240 Spitzenpolitikerinnen und -politiker der Bundes- und Landesregierungen hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in diesem Jahr zu ihren Dienstwagen befragt. Es zeigt sich, dass weiterhin zu viele Politikerinnen und Politiker mit CO2-Schleudern fahren. Dafür verantwortlich ist unter anderem der auf 42 Prozent enorm gestiegene Anteil an extrem klimaschädlichen Plug-In-Hybriden. Trotz der Negativentwicklung kann die DUH erstmals seit 2017 wieder Grüne und Gelbe Karten für sparsame, weniger klimaschädliche Dienstwagen an 15 Spitzenpolitikerinnen und -politiker vergeben.

Beim Dienstwagen-Check bewertet die DUH den CO2-Ausstoß im realen Fahrbetrieb. Aufgrund des gestiegenen Anteils an Plug-In-Hybriden liegt hierauf in diesem Jahr ein besonderer Fokus der Bewertung. Die DUH erläutert, mit welchen Regelungen die Bundesregierung eine Verkaufsförderung von Spritschlucker-Limousinen weiterhin ermöglicht und welche politischen Forderungen sich aus den Umfrageergebnissen ableiten.

Teilnehmende:

- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin - Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung

Die Pressekonferenz findet im Rahmen des Projektes "Get Real: Für ehrliche Spritangaben" (LIFE15/GIC/DE/029) statt und wird im Rahmen des LIFE Programms von der EU Kommission gefördert.

