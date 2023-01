Idealo Internet GmbH

idealo Flugreport 2022: Hohe Nachfrage trotz steigender Preise

Berlin

Im Jahr 2022 zog sich die Corona-Welle langsam zurück. Gefolgt wurde sie von dem Kriegsbeginn in der Ukraine, der neue Ängste und Sicherheitsbedenken hervorgerufen hat. Dennoch haben wieder mehr Menschen Urlaub gemacht. Allerdings mussten sie im Schnitt 19 Prozent mehr für ihren Flug bezahlen. Das bestätigt die jährliche Auswertung des Flugpreisvergleichs flug.idealo.de.

Zu Jahresbeginn lagen die Flugpreise insgesamt leicht unter dem Niveau der Vorjahresmonate und trafen auf eine mehr als verdoppelte Nachfrage. Dies führte vielerorts zu Flughafenchaos, Frust und Verunsicherung bei den Reisenden. Im Jahresverlauf zogen die Preise stetig an. Die Nachfrage sank zum Jahresende auf das Vorjahresniveau.

Deutlicher Preisanstieg ab Jahresmitte für Flüge in beliebte Urlaubsregionen

Flüge nach Mallorca waren in der ersten Jahreshälfte zum Teil deutlich günstiger als in 2021. Danach stiegen die Preise stark an, sodass ein Flug nach Palma im Sommer doppelt so teuer war wie im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das dämpfte die Nachfrage dennoch kaum. Sie blieb trotz des Preisanstiegs auf dem Level von 2021.

Trendziel: Vietnam

Mit dem Wegfall der Einreisebeschränkungen ab März 2022 ließ sich ein deutlicher Nachfrageanstieg für Flüge nach Vietnam beobachten, der im Juni einen Spitzenwert von 2.300 Prozent zum Vorjahr erreicht hat. Die Reisenden ließen sich von einem Preisniveau, das das gesamte Jahr ca. 50 Prozent über dem Vorjahresniveau lag, nicht beeindrucken.

Ausblick 2023

Beliebte Fernreiseziele in diesem Jahr liegen durchweg in den USA und Südostasien. Flüge nach New York und Las Vegas sowie Bangkok und Bali sind stark nachgefragt. Besonders beliebt im Frühjahr wie Sommer und in ca. vier Flugstunden zu erreichen ist die Türkei. Hier laden Traumstrände und ein warmes Klima zum Verweilen ein.

Das 20-seitige PDF können Sie hier herunterladen.

