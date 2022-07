Idealo Internet GmbH

Nicht nur zum Prime Day: Diese 6 Tipps sollte jede:r Schnäppchenjäger:in kennen

Mit dem Prime Day Mitte Juli beginnt die Saison der Shopping-Events, die Ende November im Black Friday gipfelt. Damit Onlineshopper:innen auch in Zeiten steigender Inflationsraten echte Schnäppchen schlagen, hat die Preisvergleichsplattform idealo sechs praktische Tipps zusammengestellt.

1. Preise kennen und beobachten

Um sicherzustellen, dass es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein gutes Angebot handelt, sollten sich Verbraucher:innen möglichst schon im Vorfeld des jeweiligen Shoppingevents darüber informieren, wie viel ihr Wunschprodukt kostet. "Nur, wer die Preisentwicklung über einen längeren Zeitraum beobachtet, kann am Ende sicher sagen, ob ein Artikel aktuell tatsächlich am günstigsten ist", so Florian Kriegel, Preisexperte bei idealo. Um die Preise interessanter Produkte im Blick zu behalten, können Onlineshopper:innen etwa einen Merkzettel auf idealo.de oder in der idealo App anlegen. Der idealo Preisverlauf zeigt an, wie sich der Preis für ein Produkt in den letzten Monaten verändert hat.

2. Preise vergleichen

An Schnäppchentagen wie dem Prime Day werben Shops mit besonders hohen Rabatten - allerdings muss es sich bei einem deklarierten Superschnäppchen nicht zwangsläufig um das günstigste Angebot handeln. Für Verbraucher:innen lohnt es sich demnach immer, aufmerksam zu bleiben und Angebote mehrerer Händler zu vergleichen, um den besten Preis für ein Produkt zu finden.

3. Preiswecker stellen

Mit dem Preiswecker bietet idealo die einfachste Form des Sparens: Verbraucher:innen geben hier ihren Wunschpreis für ein Produkt ein und werden automatisch informiert, sobald der Zielpreis erreicht wurde.

4. B-Ware in Erwägung ziehen

Onlinekäufer:innen, die es nicht stört, dass ein Produkt kleinere Gebrauchsspuren hat oder retourniert wurde, können beim Kauf von B-Ware sparen. An Events wie dem Prime Day ist diese oft zusätzlich rabattiert erhältlich - auf idealo können die Preise von Gebrauchtangeboten das ganze Jahr über miteinander verglichen werden. Tipp: Auch für diese Produkte gelten das Widerrufsrecht sowie eine verkürzte Gewährleistung von zwölf Monaten. Ist das Produkt also stärker gebraucht als angenommen, kann es im Zweifel zurückgegeben werden.

5. Schnell sein - aber nicht in Stress verfallen

Zu Shopping-Events sind Angebote oft zeitlich begrenzt oder vergriffen. Verbraucher:innen, die schnell reagieren, können hier mitunter gute Preise erzielen. idealo Preisexperte Florian Kriegel rät trotzdem dazu, einen kühlen Kopf zu bewahren: "Zwar kann sich Schnelligkeit auszahlen, wenn Angebote tatsächlich nur begrenzt verfügbar sind - Konsument:innen sollten sich aber von ablaufenden Countdowns nicht zu ungeplanten Impulskäufen verleiten lassen. Wer spontan Dinge kauft, die gar nicht benötigt werden, hat am Ende nicht gespart."

6. Bei der Produktwahl flexibel bleiben

Eine Analyse der Preisvergleichsplattform idealo zeigt: Flexibilität kann sich auszahlen, zum Beispiel, wenn es um technische Ausstattungsmerkmale oder Speichervarianten von Elektronikprodukten geht. Beim Samsung Galaxy S20 FE 2021 (128GB Cloud Navy) lag das Sparpotenzial am Prime Day 2021 bei bis zu 22 Prozent. Die 5G-Variante des S20 FE hingegen kostete hingegen fast genauso viel wie im Vormonat. Auch beim Kauf von Vorgängermodellen konnten idealo Nutzer:innen am vergangenen Prime Day sparen. So war beispielsweise das iPhone 11 über sechs Prozent günstiger als im Vormonat Mai, während das neuere iPhone 12 am Prime Day 2021 lediglich ein Prozent weniger kostete.

