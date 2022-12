LichtBlick SE

Energie-Revolution im Eigenheim: Dach-Solarstrom zu 100 Prozent selbst nutzen

Hamburg (ots)

LichtBlick bietet mit der StromWallet erstmals eine vollständige Nutzung des lokal erzeugten Stroms für Häuser mit Solaranlage an

Intelligente Vernetzung zum virtuellen Kraftwerk steigert Wirtschaftlichkeit von Solarsystemen und stabilisiert Stromnetze

LichtBlick geht neue Wege bei Vermarktung und Vernetzung von Solarstrom aus Eigenheimen und beschleunigt so die dezentrale Energiewende. Eigenheimbesitzer*innen können mit dem LichtBlick SolarPaket erstmals 100 Prozent ihres selbst produzierten Solarstroms nutzen. Üblich sind heute beim Einsatz eines Solarspeichers rund 50 bis 60 Prozent Eigenverbrauch, der Rest fließt ins Netz. Bei LichtBlick wird die ins Netz eingespeiste Sonnenenergie eins zu eins in einer StromWallet gutgeschrieben und kann später kostenfrei genutzt werden.

Das Energie-Guthaben aus der StromWallet kann im Haus, für die Wärmepumpe oder zum Laden des Elektroautos verbraucht werden. Künftig sollen LichtBlick Kund*innen auch unterwegs Strom aus ihrem Wallet in ihr Emobil laden oder per App an Nachbarn & Freunde verschenken können.

Weniger Kosten durch flexible Nutzung des Solarstroms

Ein Durchschnittshaushalt spart mit einem Solarsystem von LichtBlick und der StromWallet pro Jahr rund 3000 bis 4000 Euro Energiekosten. "Die StromWallet macht Solarsysteme finanziell noch einmal deutlich attraktiver. Denn statt für den ins Netz eingespeisten Strom sieben bis acht Cent EEG-Vergütung zu kassieren, spart ein Eigenheimbesitzer mit jeder Kilowattstunde aus seiner StromWallet 40 bis 70 Cent teuren Netzstrom", erläutert LichtBlick CEO Constantin Eis. Über die Webseite www.lichtblick.de/zuhause erhalten Kund*innen nach Eingabe weniger Daten direkt ein erstes Angebot für ein Solarsystem mit Speicher.

LichtBlick bietet seinen Kund*innen die StromWallet langfristig an. In den ersten zwei Jahren gilt das Guthaben-Modell. Danach profitieren Kund*innen von der intelligenten Vermarktung ihres Solarstroms durch LichtBlick. Vereinfacht gesagt: Ein*e Hausbesitzer*in zahlt künftig zum Beispiel Sonnenenergie, die nach EEG-Vergütung 10 Euro wert wäre, in die eigene StromWallet ein. Er*sie erhält von LichtBlick dann 10 Euro plus einem Zusatzerlös aus der Vermarktung zurück.

Vernetzte Solarhäuser stabilisieren das Stromnetz

LichtBlick vernetzt Solar-Häuser und verkauft Strom, der gerade nicht benötigt wird, an den Energiemärkten - und das zu den Zeiten, in denen die Nachfrage hoch und das Angebot gering ist. "Ein Haus mit Solaranlage, Speicher, E-Mobil und Wärmepumpe kann Strom flexibel speichern und verbrauchen. Dieses Potential nutzen wir und erzielen so für unsere Kund*innen höhere Erlöse als mit der reinen EEG-Vergütung", erläutert Constantin Eis. Die intelligente Vermarktung von Solarstrom stabilisiert das Stromsystem, da Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden.

Rund 10,8 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser können laut dem aktuellen Prosumer Report 2022 von LichtBlick in Zukunft Solarstrom produzieren und damit zehn Kohlekraftwerke ersetzen. Eigenheimbesitzer*innen können ihren Energiebedarf für Haus, Wärme und E-Mobilität weitgehend durch selbst erzeugten Sonnenstrom decken. Genau hier setzt LichtBlick an.

Klimafreundliche Solar-Komplettlösungen für Eigenheimbesitzer*innen

LichtBlick stattet Ein- und Zweifamilienhäuser mit einer grünen Komplettlösung aus aus: Photovoltaik, Heimspeicher, Wärmepumpe, Smart Meter, dem LichtBlick Gateway und Wallbox. Ab Mitte 2023 bietet LichtBlick zusätzlich Wärmepumpen an.

"Mit unseren Lösungen werden Eigenheime klimaneutral und dank der StromWallet weitgehend unabhängig von der fossilen Energiepreiskrise", erläutert Eis.

LichtBlick bietet sein SolarPaket mit StromWallet heute bereits in den Regionen Hamburg, Berlin und Köln an. Ab Januar 2023 kommen Leipzig, München, Stuttgart, die Region Frankfurt/Mannheim und große Teile Westfalens hinzu. Das Angebot soll schrittweise auf das ganze Bundesgebiet ausgedehnt werden.

Über LichtBlick:

Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energien stark zu machen. Heute ist Ökostrom in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Darum geht LichtBlick weiter und setzt sich für nichts ein: nichts an CO2. Als Deutschlands führender Anbieter versorgt LichtBlick bundesweit mehr als 1,7 Millionen Menschen (das entspricht rund einer Million Energieverträge) mit klimaneutraler Energie für zuhause und unterwegs. Über 470 LichtBlickende entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralen Lebensstil. 2021 erreichte LichtBlick einen Umsatz von 1,14 Milliarden Euro. LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco. Info: www.lichtblick.de

Original-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell