Drei von vier Deutschen wollen nachhaltig leben / Repräsentative Umfrage zum Earth-Overshoot-Day

Drei von vier Deutschen ist ein nachhaltiger Lebensstil wichtig oder sogar sehr wichtig. Und fast die Hälfte gibt an, das Klimaschutz und Nachhaltigkeit relevante Themen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sind. Das geht aus einer repräsentativen YouGov-Umfrage hervor, die das Klimaschutz-Unternehmen LichtBlick anlässlich des Earth Overshoot Days (EOD) am 22. August in Auftrag gegeben hat.

Viele Menschen setzen laut der Umfrage schon heute auf umweltfreundliche Alternativen: Jeder zweite Bundesbürger kauft hauptsächlich regionale Produkte (48 Prozent) und nutzt für private und berufliche Zwecke so häufig wie möglich Fahrrad (25 Prozent) oder öffentliche Verkehrsmittel (26 Prozent). Auch die Ernährung hat sich verändert: 41 Prozent der Befragten gaben an, dass sie weniger Fleisch essen. Jeder vierte Befragte (24 Prozent) wäre bereit, seinen Konsum im Bereich Ernährung und Einkauf in Zukunft noch nachhaltiger auszurichten.

"Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind für eine überwältigende Mehrheit das neue Normal. Politik und Unternehmen müssen noch viel mehr kreative und einfache Lösungen anbieten, die ein nachhaltiges Leben zu einer attraktiven und realistischen Alternative für alle machen - von Ökostrom über klimaneutrales Reisen bis zu lokalen Bio-Lebensmitteln", so LichtBlick-Kommunikationschef Ralph Kampwirth.

Am Earth Overshoot Day sind die jährlich verfügbaren Ressourcen unseres Planeten aufgebraucht. Ab diesem Tag lebt die Menschheit nach den Berechnungen des Global Footprint Networks für den Rest des Jahres auf Pump. Die Corona-Lockdowns haben den ökologischen Fußabdruck der Menschheit 2020 um fast 10 Prozent schrumpfen lassen.

Für die Umfrage hat das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag von LichtBlick im Juli 2020 2031 Bundesbürger ab 18 Jahren in einer repräsentativen Untersuchung befragt.

