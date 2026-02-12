Motor Presse Stuttgart

auto motor und sport zeichnet die 1850 TOP-Autohändler in ganz Deutschland aus

Bestnoten nach aufwendigem mehrstufigen Analyseprozess

Stuttgart (ots)

Die Suche nach dem passenden Fahrzeug kann eine Herausforderung sein, denn die Qualität von Autohäusern variiert stark. Um Autokäufern Orientierung zu bieten, hat auto motor und sport nun in Kooperation mit dem QuantiQuest Institut die besten Autohändler des Landes identifiziert. Von rund 20.000 analysierten Betrieben erreichten 1.850 Bestnoten und erhielten die begehrte Auszeichnung "TOP Autohändler 2026" für ihre erstklassige Leistung.

"Bei den ausgezeichneten Händlern können sich Kunden auf eine erstklassige Erfahrung verlassen. Sie überzeugen durch Fachkompetenz, Transparenz und ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit - egal ob es sich um Vertragshändler, Gebrauchtwagenspezialisten oder freie Werkstätten handelt", erklärt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport. Die vollständige Liste der Preisträger, übersichtlich nach Postleitzahlen sortiert, finden Leserinnen und Leser in der aktuellen Ausgabe 05/26 von auto motor und sport (auch digital unter shop.motorpresse.de) sowie unter autohaendler.auto-motor-und-sport.de.

Grundlage der Auszeichnung ist ein mehrstufiger Analyseprozess. Zunächst wurden aus Datenbanken rund 20.000 Händler in Deutschland identifiziert, die sämtliche Mindestanforderungen erfüllen. Parallel dazu floss die Analyse von rund 500.000 Kundenurteilen aus relevanten Online-Portalen in die Gesamtwertung ein. Die qualifizierten Betriebe konnten zudem an einer detaillierten Evaluation in Form einer Online-Befragung zu ihrem Leistungs- und Serviceportfolio, Markenbindungen, Aus- und Weiterbildung des Personals, Zertifizierungen und Kontaktwegen teilnehmen.

Die Bewertung umfasste vielfältige Aspekte des Autokauferlebnisses. Berücksichtigt wurden unter anderem das Auftreten und die fachliche Kompetenz der Verkäufer, die Freundlichkeit des gesamten Personals sowie das Ambiente im Autohaus. Ebenso entscheidend waren konkrete Serviceangebote wie Probefahrten, die Gestaltung der Fahrzeugübergabe und die faire Abwicklung des Fahrzeugankaufs. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Kostentransparenz und die Verhandlungsbereitschaft spielten eine zentrale Rolle in der Bewertung.

Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell