auto motor und sport feiert eine Legende mit der Edition 70 Jahre Mercedes SL

Stuttgart

Vor 70 Jahren hat Mercedes-Benz den Grundstein für einen Mythos gelegt. Seitdem stehen die Buchstaben SL für eine legendäre Mercedes-Baureihe, die mit dem rassigen 300 SL Flügeltürer begann und 1957 zu ihrem Konzept als sportlicher Roadster fand, das bis heute gilt.

Exklusiv für diese Edition von auto motor und sport sind alle neun Modellgenerationen vor dem Mercedes-Museum zusammengekommen, während zeitgenössische Testberichte sie in ihrem jeweiligen Umfeld beleuchten. Die Edition "70 Jahre Mercedes SL" beschreibt alle Modellgenerationen auf 148 Seiten. Sie ist ab 14. Dezember 2023 für 12,90 Euro im Handel und über shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).

"In dieser Edition gehen wir dem Mythos SL in all seinen Modellreihen und Spielarten auf den Grund. Die Rennsporttypen sowie die SL-Brüder SLK, SLR, SLS und AMG GT werden ebenso ausführlich gewürdigt", sagt Bernd Stegemann, verantwortlicher Redakteur bei auto motor und sport. "Doch erst die Geschichten über die schönsten SL-Prospekte, die raffinierten Dächer, besondere Extras sowie die Favoriten von vier Redakteuren machen diese Ausgabe richtig rund."

Eine Übersicht der Neu- und Gebrauchtpreise ergänzt die faszinierenden Geschichten über die Sportwagen-Ikonen und helfen bei der Orientierung für Kaufinteressenten.

