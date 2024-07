Alles auf Joyn. Henrik Pabst: "Wir wollen unseren erfolgreichen Wachstumskurs im Herbst fortsetzen."

ProSiebenSat.1 Media SE

Alles auf Joyn. Mehr als 20 neue Programme für den Herbst 2024 stellen Joyn, SAT.1, ProSieben und Kabel Eins am Donnerstag in Hamburg Journalist:innen und Influencer:innen aus ganz Deutschland vor.

"Joyn hat in den letzten drei Quartalen jeweils Rekordzahlen geliefert. Diesen erfolgreichen Wachstumskurs wollen wir mit vielen neuen Inhalten und unseren großen Marken weiter fortsetzen", sagt Henrik Pabst,Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn und den sieben linearen Sendern der Gruppe."Unser Leitmotiv: Alles auf Joyn. Alle großen Programmentscheidungen unserer Gruppe sind auf Joyn ausgerichtet. Deswegen produzieren wir mehr Serien für den Vorabend in SAT.1 - mit wunderbaren Schauspielerinnen wie Muriel Baumeister, Isabel Varell und Caroline Frier. Wir zeigen neue Reportagen mit Linda Zervakis, Thilo Mischke und Jenke von Wilmsdorff in der Prime Time auf ProSieben. Wir bringen neue Eigenproduktionen in der Prime Time bei Kabel Eins. Dazu zeigen wir 2024 jeden Monat spektakuläre Sport-Events live: Von American Football, über NBA-Basketball bis zur Bundesliga mit Live-Spielen. Das alles macht Joyn mit zusätzlich mehr als 70 Live-Programmen zum deutschen Superstreamer."

Alles auf Joyn. Vampire, Upire, zwei StiNos und mehrere KEKs.

Joyn macht frische Fiction.

Es ist das lustigste Triple der neuen Saison! Mit "Der Upir", "KEKs" und "Die StiNos" starten im Herbst 2024 gleich drei neue deutsche Serien auf Joyn. Dazu kommen im zweiten Halbjahr auf Joyn zahlreiche Reality- und Show-Highlights: Allen voran wollen "Dr. Rick & Dr. Nick" mehr Schönheit in die Welt bringen - mit spitzen Nadeln und viel Hyaluron und Botox. In einem von insgesamt acht neuen Reality-Starts auf Joyn nehmen die beiden Ärzte ihr Publikum mit in den turbulenten Alltag ihrer Praxis und ihres Privatlebens. Weitere Highlights auf Joyn in der neuen Saison 2024: "Das Duell um die Geld" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum ersten Mal als Joyn Original, "Comedystreet" mit Simon Gosejohann und viele weitere Programme.

Das ist Comedy in Serie auf Joyn: Fahri Yardim ist als Eddie, "Der Upir", seinem uralten Vampir-Meister Igor aka Rocko Schamoni in der schwarzhumorigen Comedy-Serie stets zu bissigsten Diensten - auch wenn es darum geht, eine unliebsame Leiche möglichst "unauffällig" zu entsorgen. In "KEKs" versuchen sich die Schüler:innen Younes (David Ali Rashed, "Die Discounter"), Shirin (Manal Raga a Sabit, "Das Halsband"), Amadou (Aaron Maldonado-Morales, "Sonne und Beton") und Rocky (Vito Sack, "Füxe") durch die Absurditäten des chaotischen Schulalltags zu navigieren. In der Hackordnung stehen die vier an unterster Stelle - sie sind die KEKs (Jugendslang für "Versager" oder "Feigling"). Und bei "Die StiNos" wollen Robert (Sebastian Bezzel) und Beate (Johanna Christine Gehlen) einfach nur ein durchschnittliches und vor allem geruhsames Leben führen. "Stinknormal" eben. Doch dabei haben sie die Rechnung ohne ihre Familie, ohne die Kolleg:innen und ohne die Nachbarn gemacht, die für allerlei unliebsamen Aufruhr in der Paar-Idylle sorgen.

Alles auf Joyn. "Die Spreewaldklinik" startet am 29. August.

120 neue Folgen "Die Landarztpraxis".

In den zauberhaften Spreewald. An den idyllischen Schliersee. Ins Weinland Mosel. SAT.1 entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit drei Vorabendserien an echte Sehnsuchtsorte! In der neuen Serie "Die Spreewaldklinik" findet Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) ab Donnerstag, 29. August, ihre berufliche Erfüllung - und im Spreewald ein neues Zuhause. Mit Chefärztin Dr. Barbara Berg (Muriel Baumeister) und Oberarzt Dr. Gregor Wemuth (Karsten Speck) kämpft sie täglich um das Leben der Menschen. Doch Lea hofft, im Spreewald noch etwas anderes zu finden: ihre Tochter, die sie vor 20 Jahren als Jugendliche zur Adoption freigeben musste. SAT.1 zeigt 80 Folgen der von der ndF Hamburg produzierten Serie "Die Spreewaldklinik".

Am idyllischen Schliersee geht es mit "Die Landarztpraxis" und Caroline Frier als Dr. Sarah König weiter. Die zweite Staffel (80 Folgen) läuft noch bis 28. August in SAT.1 und übertrifft schon jetzt auf Joyn alle Erwartungen. Senderchef Marc Rasmus und Caroline Frier hatten am Donnerstag in Hamburg deshalb gute Nachrichten: Noch in diesem Jahr starten die Dreharbeiten zur dritten Staffel mit 120 neuen Folgen vor traumhaftem Bergpanorama, produziert von filmpool entertainment.

Bereits ab der kommenden Woche steht Anna Angelina Wolfers für die neue 18-Uhr-Serie "Für alle Fälle Familie" an der wunderschönen Mosel vor der Kamera. Als Familienrichterin Julia "Jule" Beyer versucht sie mit viel Herz immer die beste Entscheidung zu treffen. An ihrer Seite spielen u. a. Isabel Varell, Arne Löber und Kai Albrecht. 80 Folgen der von Bavaria Fiction produzierten Serie starten im Herbst.

Einblicke gab es in Hamburg auch in die neue Prime-Time-Doku-Reihe "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" (ab Herbst). Darin recherchiert Reporter Paul Ronzheimer, was Deutschland bewegt. Er beleuchtet u. a. den Weg von Schleuserbanden. Darüber hinaus kündigte Marc Rasmus für den Donnerstag neue Folgen von "99 - Wer schlägt sie alle?" mit Panagiota Petridou und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld (ab 15. August) und "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa an.

Alles auf Joyn. Linda Zervakis, Thilo Mischke und Jenke von Wilmsdorff mit neuen Reportagen in der Prime Time.

Dreimal Jenke von Wilmsdorff, zweimal Thilo Mischke, einmal Linda Zervakis. Sechsmal Prime Time. ProSieben zeigt zwischen August und November 2024 sechs Prime-Time-Reportagen. In ihrer ersten großen "ProSieben. THEMA."-Doku fährt Linda Zervakis mit ihrem persönlichen Avatar "KI-Linda" durch die Bundesrepublik und stellt am Dienstag, 20. August, um 20:15 Uhr - kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen - die Frage: "Kann KI die Demokratie retten?"

Thilo Mischke, im Vorjahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, reist in seinem neuen "ProSieben. THEMA. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl" im Umfeld der US-Wahlen im November durch die Vereinigten Staaten. In einem zweiten "ProSieben. THEMA. Zurück zum Glauben - Wie radikale Christen unsere Welt umbauen" (AT) verfolgt er die weltweite Ausbreitung extremer christlicher Gruppierungen. Auch in Deutschland.

Den Anfang macht Jenke von Wilmsdorff bereits am Dienstag, 13. August, um 20:15 Uhr mit "JENKE. Crime. Die Macht der Kartelle". In seiner "JENKE. Reportage. Bordell Deutschland" beleuchtet er am 3. September das Thema Prostitution in unserem Land. Später im Jahr nimmt der Journalist uns in der zweiteiligen Doku-Serie "JENKE. Zeitreise." mit zurück in seine persönlichen 80er Jahre.

Viermal Sebastian Pufpaff. Viermal große Samstagsshow. ProSieben macht den Spätsommer zum Eventsommer. Los geht's mit "TV total XXL" aus der Kölner Lanxess Arena am Samstag, 31. August, um 20:15 Uhr. Das "TV total Turmspringen" folgt am 21. September. Lustig wird es im Herbst beim "TV total Bundesvision Comedy Contest". Und im Winter lädt der Entertainer zum "TV total Promi Wrestling".

Alles auf Joyn. Westerwald und Wilder Westen in der Prime Time.

Der Wilde, Wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an ... Bei Kabel Eins übernehmen ab dem 5. September die Cowgirls und Cowboys das Kommando am Donnerstagabend. Die neue Eigenproduktion "Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen" begleitet Western-Begeisterte in ganz Deutschland. Sie leben ihren Traum vom American Way of Life vor der eigenen Haustür. Beim Top30-Journalistenclub in der Hansestadt gab der Sender am gestrigen Donnerstag auch den Termin für einen weiteren großen Neustart bekannt. Michael Manousakis und seine stahlharte Crew starten am 10. Oktober bei Kabel Eins durch. "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" läuft ebenfalls donnerstags zur besten Sendezeit. Joyn zeigt zusätzlich in "Morlock Motors - Das Team" noch mehr von den tonnenschweren Geschäften der "Morlocks". Außerdem im Herbst exklusiv auf Joyn: Der Nachwuchs von Manu und Konny in "Willkommen bei den Reimanns - Wir sind die Burnetts".

Alles auf Joyn. Großer Live-Sport mit der Bundesliga, der European League of Football, Rugby und der NBA.

Deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Weltmeister und Olympiasieger - Joyn und "ran" zeigen im zweiten Halbjahr die größten Mannschaften des Sports. Ein Giganten-Duell steigt am Montag, 22. Juli, in London. Basketball-Weltmeister Deutschland trifft auf Olympiasieger USA. ProSieben und Joyn zeigen das Duell der Riesen live in der Prime Time. Der August steht im Zeichen des Fußballs. Auf den Auftakt-Kracher in der 2. Bundesliga 1. FC Köln - Hamburger SV (2.8.) folgen der UEFA Super Cup mit dem Duell des Champions-League-Siegers Real Madrid gegen Atalanta Bergamo (14.8.) und der deutsche Supercup mit dem Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen gegen den Vize VfB Stuttgart (17.8.). Am Freitag, 23. August, eröffnet der deutsche Meister die neue Bundesligasaison mit dem Rhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach. Alles live. Alles in SAT.1. Alles auf Joyn.

In der VELTINS-Arena krönt die European League of Football (ELF) im Championship Game ihren Meister 2024. Zu sehen am 22. September live auf ProSieben und auf Joyn.

Im Oktober startet die beste Basketball-Liga der Welt, die NBA, in die neue Saison mit so vielen deutschen Riesen wie nie zuvor. Bei der Rugby Autumn Nation Series treten die zwölf besten Nationalteams der Welt gegeneinander an. Alles live. Alles auf ProSieben MAXX. Alles auf Joyn.

