bofrost*

bofrost* organisiert kunterbuntes Fest für Kinder und Familien im Ahrtal

Nach der Flutkatastrophe beschert bofrost* Dernauer Familien eine gemeinsame Auszeit

Bild-Infos

Download

Dernau (ots)

In schwierigen Zeiten sind unbeschwerte Momente mit der ganzen Familie ein besonders wertvolles Gut. Gerade im rheinland-pfälzischen Ahrtal sind diese Familienmomente in den letzten Wochen und Monaten aufgrund der Folgen der Hochwasser-Katastrophe deutlich zu kurz gekommen. Um den Kindern aus der Region und ihren Eltern etwas Gutes zu tun, hat bofrost* ein Familienfest in der Schreinerei Rönnefarth organisiert. Spiel, Spaß, einen unsichtbaren Hund sowie eine Dompteurnummer für die Kinder hatte Clown Zopp im Gepäck. Für echtes Konzert-Feeling für Groß und Klein haben Joely & Oliver gesorgt. Besonderer Anziehungspunkt für die Kinder war außerdem eine Seifenblasenmaschine. Dazu gab es kostenlose Getränke und bofrost*Speisen, etwa ungarische Gulaschsuppe, Chicken Chips oder Rösti-Sticks, sowie Kuchen und Eis nach Herzenslaune am bofrost*Food Truck.

"Auch wir haben die Zerstörung durch die Hochwasser vor vier Monaten hautnah miterlebt - unter anderem an unserem Standort in Bad Münstereifel, der damals völlig unter Wasser stand und wo ebenfalls der Wiederaufbau andauert. Der Zusammenhalt, die immense Hilfsbereitschaft und die Energie, die die Menschen in den Regionen hier Tag für Tag aufbringen, sind beeindruckend. Dafür möchten wir den Helferinnen und Helfern Danke sagen. Ziel unseres Familienfest war es, den Anwohnern und ganz besonders den Kindern in und rund um Dernau eine unbeschwerte Auszeit zu schenken", sagt Andrea Merkens, Leiterin Corporate Communications bei bofrost*. "Als Familienunternehmen ist uns das Engagement für Kinder und Familien in Not eine echte Herzensangelegenheit. Die vielen fröhlichen Gesichter in Dernau haben uns darin bestätigt."

Jeder kann mithelfen und soziales Engagement zeigen

Das Event in Dernau stellt den Auftakt des diesjährigen bofrost*Charity-Engagements für Kinder und Familien in Not dar. Das Familienunternehmen vom Niederrhein sammelt noch bis zur Spendenübergabe Beim RTL -Spendenmarathon an die "RTL - Wir helfen Kindern" am 18. November zusammen mit seinen Mitarbeiter*innen, Kund*innen und seiner Online-Community Spenden. Mitmachen kann übrigens jeder ganz einfach über Social Media, denn für jede positive Interaktion - sei es ein Like, Share oder Kommentar - auf die Posts von bofrost* und RTL mit dem bofrost*Hashtag #essenverbindet, geht 1 Euro in den Spendentopf für Kinder und Familien in Not. Zusätzliche Spenden generieren die bofrost*Verkäuferinnen und Verkäufer über den Verkauf des Genießer-Kalenders und weiterer Spendenprodukte. Pro verkauftem Kalender wird beispielsweise 1 Euro gespendet. Daneben haben die Kund*innen im Onlineshop unter www.bofrost.de nach ihrer Vorbestellung ebenfalls die Möglichkeit, sich an der Spendenaktion zu beteiligen. In diesem Jahr geht ein Teil der finalen Spendensumme an Kinder und Familien aus den von den verheerenden Hochwassern besonders stark betroffenen Regionen.

--

bofrost* steht seit mehr als 50 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 248 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 4,1 Millionen Kund*innen, davon rund 2,3 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kund*innen und Mitarbeiter*innen verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über zwölf Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.

Original-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuell