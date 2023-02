Im IT Orchester spielen Sicherheit und Effizienz 2023 die erste Geige

München (ots) - Die Imaging Service AG mit Hauptsitz in Niederpöcking am Starnberger See bietet innovative Leistungen im Bereich der Telemedizin für Krankenhäuser und radiologische Praxen an. Für die sichere Abbildung der Befundkommunikation im Teleradiologie-Prozess nutzt das Unternehmen die Case-Management-Plattform des IT-Dienstleisters Consol. Imaging Service ...

mehr