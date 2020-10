Deutsche Rheuma Liga Bundesverband e.V.

Deutsche Rheuma-Liga: 50 Jahre in Bewegung

Welt-Rheuma-Tag 2020 ist dem Engagement der 10.000 Ehrenamtlichen gewidmet

Die Deutsche Rheuma-Liga feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Der Start ins Jubiläumsjahr am Welt-Rheuma-Tag ist dem Engagement der Ehrenamtlichen gewidmet. Seit 1970 klärt die Deutsche Rheuma-Liga über die Volkskrankheit Rheuma auf und steht den Betroffenen zur Seite. "Das ginge nicht ohne die rund 10.000, zumeist selbst von Rheuma betroffenen Menschen, die sich ehrenamtlich, kontinuierlich und unentgeltlich in den Landes- und Mitgliedsverbänden der Deutschen Rheuma-Liga einsetzen. Ohne diese Menschen hätten wir in den letzten 50 Jahren nicht so erfolgreich arbeiten können. Ich möchte den heutigen Tag zum Anlass nehmen, Ihnen allen für die Zeit und Ihre Initiative zu danken", sagt die Präsidentin der Rheuma-Liga, Rotraut Schmale-Grede.

10.000 Ehrenamtliche im Einsatz für Betroffene

"Als ich vor über 40 Jahren in der Kinderklinik in Garmisch-Partenkirchen ein schwer von Rheuma betroffenes Kind traf, seinen Mut und seine Tapferkeit kennenlernte, beschloss ich, mich für Menschen mit Rheuma zu engagieren", so Schmale-Grede über ihr Ehrenamt in der Rheuma-Liga. Genau wie die Präsidentin Schmale-Grede haben sich rund 10.000 Menschen in Deutschland dazu entschlossen, in der Rheuma-Liga für die Rheuma-Betroffenen im Ehrenamt da zu sein: Sie organisieren das Funktionstraining, Vorträge und Bewegungsangebote, leisten Aufklärungsarbeit und informieren über rheumatische Erkrankungen. Sie leiten darüber hinaus Gesprächskreise und fördern Erfahrungsaustausch sowie Begegnungsangebote. Viele von ihnen engagieren sich in den Gremien des Vereins und in den Interessenvertretungen. Sie setzen sich als Trainer von Selbstmanagementkursen ein, als Patient Partners, die angehende Mediziner und Menschen in Gesundheitsberufen über rheumatische Erkrankungen aufklären. Sie engagieren sich zudem als Forschungspartner, die ihre Erfahrung mit Rheuma in wissenschaftlichen Forschungsprojekten einbringen.

Einblicke mit Film- und Podcastreihe

Um das Ehrenamt als Motor und Rückgrat der Deutschen Rheuma-Liga zum 50jährigen Jubiläum zu würdigen, veröffentlicht der Verband heute zum Thema "Ehrenamt" einen Videoclip, einen Podcast und ein filmisches Grußwort der Präsidentin, Rotraut Schmale-Grede. Der Film ist der erste einer Werkreihe von insgesamt sieben Clips zum Jubiläum. Er zeigt in einer Mischung aus Archivbildern, Interviews und Bewegungssequenzen das Engagement von Ärzten und Betroffenen in der Rheuma-Liga von den Anfängen 1970 bis zu den heutigen Aktivitäten. Ergänzt wird das filmische Stück von einem Podcast des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Rheuma-Liga aus Jubiläumsreihe "Der Rheumapodcast". "Mit dieser Film- und Podcast-Reihe möchten wir einen authentischen Einblick in unsere tägliche Arbeit geben und über Rheuma informieren. Vielleicht können wir auch Sie dazu bewegen, sich bei uns zu engagieren. Arbeiten Sie mit. Aus Erfahrung kann ich sagen: Ein Ehrenamt bedeutet nicht nur zusätzliche Arbeit, es bereichert das Leben auch ungemein", sagt Rotraut Schmale-Grede.

Deutsche Rheuma-Liga

Die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen informiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Der Verband mit rund 300.000 Mitgliedern tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.

Hintergrundinformationen:

Auf der Jubiläumswebseite unter www.rheuma-liga.de/50jahre finden Sie:

- Den 7-minütigen Jubiläumsfilm zum Ehrenamt / Start der 7-teiligen Jubiläumsreihe - ein Video-Grußwort der Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband e.V., Rotraut Schmale-Grede - die Jubiläums-Podcast-Folge zum Thema Ehrenamt - Das "Medienpaket 50 Jahre" mit Hintergrundinformationen zum Jubiläum und zum Thema Ehrenamt

Bildmaterial zum Download gibt es unter: www.rheuma-liga.de/presse/pressemitteilungen/bildmaterial

Darüber hinaus gibt es einen Livestream zum Welt-Rheuma-Tag vom Landesverband Berlin der Rheuma-Liga am 12.10. 2020 um 17.00 Uhr unter https://ots.de/RlRD7U .

Die Infografik "Zahlen zu Rheuma" finden Sie unter: www.rheuma-liga.de/grafik

