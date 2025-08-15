PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LVM-Krankenversicherung schüttet 19,2 Millionen Euro an ihre Kunden aus
Fast jeder zweite Privatversicherte bekommt Beiträge zurück

Münster (ots)

Über 35 000 privat Krankenversicherte der LVM erhalten aktuell einen Teil ihrer 2024 gezahlten Beiträge erstattet. Die durchschnittliche Rückzahlung liegt bei circa 700 Euro pro Vertrag. Insgesamt zahlt die LVM-Krankenversicherung 19,2 Millionen Euro aus.

Die Rückerstattung erfolgt an diejenigen LVM-Privatversicherten, die 2024 entweder keine ärztlichen Leistungen in Anspruch genommen oder aber geringe ambulante Behandlungskosten selbst getragen haben. Auch Neukunden, die sich erst im Laufe des vergangenen Jahres bei der LVM privat krankenversichert haben, profitieren anteilig von der Beitragsrückerstattung.

"Ein besonders hohes Kostenbewusstsein stellen wir bei unseren Beamtenanwärterinnen und -anwärtern fest. Das honorieren wir und zahlen ihnen bei Leistungsfreiheit bis zu sechs Monatsbeiträge zurück. Zusammen mit unserer dreijährigen Beitragsgarantie ermöglichen wir den jungen Menschen damit einen fairen und gut planbaren Einstieg in die private Krankenversicherung", sagt Dr. Rainer Wilmink, der im LVM-Vorstand die Personensparten verantwortet.

Für weitere Informationen:

Katharina Fiegl
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung Kommunikation

LVM Versicherung
Kolde-Ring 21
48126 Münster

Telefon: 0251 702-3993
k.fiegl@lvm.de
www.lvm.de

