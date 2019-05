Deutscher Franchiseverband e.V.

FRANCHISE AWARDS 2019: Franchiseverband ehrt seine Besten

Franchisegeber des Jahres ist die Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG // Franchisegründer des Jahres ist Daniel Hofmann, Home Instead Seniorenbetreuung Erlangen // Der Green Franchise Award geht an die Janny's Eis Franchise GmbH

Seit Anfang des Jahres konnten sich im Deutschen Franchiseverband organisierte Systeme für drei begehrten Auszeichnungen bewerben. An die zwanzig Unternehmen folgten diesem Ruf und haben sich oder besonders erfolgreiche und engagierte Partner ins Rennen um die FRANCHISE AWARDS 2019 geschickt. Nun stehen die diesjährigen Preisträger fest. Im lässigen Ambiente des "Von Greifswald" und im Rahmen der einem Sommerfest gleichenden Gala wurden die begehrten Auszeichnungen gestern vergeben und damit besondere Leistungen für die und in der Franchisewirtschaft ausgezeichnet:

FRANCHISEGEBER DES JAHRES 2019 ist die Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG. Seit über 30 Jahren am Markt hat es das Unternehmen immer wieder geschafft, sich zu innovieren. Als ein in dieser Form in Deutschland einzigartiges System aus 2/3 Filialen und 1/3 Franchisebetrieben agiert es erfolgreich und flexibel - nach innen wie nach außen: praxistaugliche eLearning-Projekte für Mitarbeiter und Franchisepartner sorgen für barrierefreien Wissenstransfer. Die Besetzung neuer Geschäftsmodelle sichert den Erfolg. Auch morgen noch. Dafür sorgt beispielsweise die Integration von Dienstleistungen und Services rund um Hörgeräte-Akustik. Damit setzt das Unternehmen einmal mehr auf ein konjunkturunabhängiges und damit zukunftsweisendes Geschäftsmodell.

FRANCHISEGRÜNDER DES JAHRES ist Daniel Hofmann. Als Franchisepartner von Home Instead ist ihm im Wachstumsmarkt Seniorenbetreuung ein überdurchschnittlich erfolgreicher Betriebsaufbau und - Ausbau zu einem mittelständischen Unternehmen gelungen. Mit derzeit über 80 angestellten Betreuungskräften, die in Erlangen aktuell etwa 260 pflegebedürftige Menschen zu Hause individuell betreuen, zählt sein Betrieb knapp 1,5 Jahre nach dem Start zu den größten Betreuungsdiensten der Region. Als Quereinsteiger hat sich der heute 47-Jährige dabei mit viel Engagement fest am Markt etabliert.

Den GREEN FRANCHISE AWARD erhält die Janny's Eis Franchise GmbH. Das seit 1982 bestehende Unternehmen hat als Vorbild für Ökologie, Ökonomie und Soziales überzeugt. Um die negativen Auswirkungen im ToGo-Bereich so gering wie möglich zu halten, wurden nachhaltige Produkte flächendeckend etabliert, auf verträgliche Verpackungsmaterialen geachtet und auf fossile Kunststoffe verzichtet. So sind beispielsweise alle ToGo-Becher recycle- und kompostierbar und es wird neben Porzellan nur Pappe oder Bio-Plastik verwendet. Gemeinsam mit seinen Partnern kann so verantwortungsbewusstes Verhalten in der Fläche sichergestellt und multipliziert werden.

An die 20 Franchisesysteme haben sich in diesem Jahr für die FRANCHISE AWARDS beworben, neun von ihnen wurden von der Fachjury für die nächsten Runde nominiert, drei wurden schlussendlich ausgezeichnet.

