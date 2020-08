Startschuss für IQon: Autostadt und Stern laden ein zum schwierigsten Rätsel Deutschlands / spektakuläre Preise im Gesamtwert von fast 100.000 Euro

Autostadt GmbH

- "The winner takes it all": Volkswagen T6.1 Beach Camper, Volkswagen Käfer und E-Scooter im Gesamtwert von fast 100.000 Euro zu gewinnen

- Ab 13. August 2020 starten 11 verschiedene Rätsel, die auf das große Finale am 25. Oktober 2020 in der Autostadt hinführen

- Kooperation zwischen Autostadt, stern und Rätselerfinder CUS

Der stern und die Autostadt in Wolfsburg laden ab sofort zur großen Rätseljagd: Wer in den kommenden Wochen mindestens eines von insgesamt elf kniffeligen Rätseln löst, qualifiziert sich für das große Finale am 25. Oktober 2020 in der Autostadt. Nach dem Motto "The winner takes it all" gibt es drei spektakuläre Preise zu gewinnen: einen Volkswagen California 6.1 Beach Camper, einen historischen Volkswagen Käfer und einen E-Scooter im Gesamtwert von fast 100.000 Euro.

Das Autostadt Rätsel

Am 13. August 2020 startet das Autostadt Rätsel - es macht die Autostadt zum größten Rätselraum der Erde. Das Rätsel zeigt 16 Quadrate mit mysteriösen Pfeilen, Zeichen und Symbolen. Nur: Was bedeuten sie? Der Schlüssel zur Lösung sind die Orte in den Feldern, die mit einem Sternchen markiert sind. Wo in der Autostadt befinden sich diese? Vielleicht auf der Piazza? Nahe des Porsche-Pavillons? Vor der Brot-Manufaktur?

10 Städterätsel im stern

10 Wochen, 10 Rätsel: Eine Serie im stern führt ab dem 13. August 2020 Rätselfans quer durch Deutschland: 10 Wochen lang steht eine andere Stadt im Mittelpunkt - den Auftakt macht Hamburg. Es müssen nicht alle Hinweise aus den 10 Rätseln gelöst werden - aber die Hinweise aus den stern -Heften könnten für das große Finale wichtig sein. Weitere Städterätsel: Nürnberg (20. August), Göttingen (27. August), Dresden (3. September), Bonn (10. September), Frankfurt (17. September), Dortmund (24. September), Marburg (1. Oktober), Stuttgart (8. Oktober) und Berlin (15. Oktober).

Das große Finale in der Autostadt

Am 25. Oktober 2020 kämpfen die findigsten Köpfe in einem spannenden Showdown um den großen Preis. Ein letztes Mal müssen Hinweise entschlüsselt und die letzten Rätsel vor Ort geknackt werden. Wer dann zuerst die richtige Lösung weiß, gewinnt einen Volkswagen T6.1 Beach Camper, einen historischen Volkswagen Käfer und einen E-Scooter. Während des Finales in der Autostadt werden die Lösungen der Rätsel aus dem stern wie auch das große Autostadt Rätsel gelüftet.

CUS

Erdacht und entwickelt hat die beiden Rätsel der bekannte Rätselautor CUS, der "gemeinste Fragensteller der Nation" laut der taz. Er schrieb bereits große Rätsel für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, für die Zeit und die Neue Zürcher Zeitung, für Red Bull und die Formel 1.

IQon ist eine Kooperation mit der Zeitschrift stern und dem Rätselautor CUS. Alle Informationen zu den Rätseln, die Teilnahmebedingungen sowie Datenschutzhinweise finden Sie unter www.autostadt.de/iqon.

