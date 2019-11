Autostadt GmbH

Dreimillionste Fahrzeugübergabe in der Autostadt in Wolfsburg

Am Montag, dem 18. November 2019, feierte die Autostadt in Wolfsburg die dreimillionste Fahrzeugauslieferung. Aus Berlin waren Ilona und Olaf Peitz angereist, um ihren neuen Volkswagen T-Cross in der Farbe Reef Blue Metallic in Empfang zu nehmen. Dass sie mit ihrer Abholung gleich eine historische Marke setzen würden, hätten die beiden Berliner nicht erwartet. Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, und Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland der Marke Volkswagen beglückwünschten die beiden und überreichten die Schlüssel zum neuen Fahrzeug.

Roland Clement: "Drei Millionen Auslieferungen - das sind drei Millionen individuelle Geschichten und Erlebnisse. Die Autostadt ist der Ort, an dem Mobilität erlebbar wird und der Emotionen weckt. Wir feiern heute einen wichtigen Meilenstein als Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und freuen uns darauf, unsere Kunden auch künftig mit den smarten Modellen von Volkswagen zu mobilisieren und sie damit zu begeistern."

Holger B. Santel ergänzt: "Seit der Auslieferung des 2,5-millionsten Fahrzeugs in der Autostadt im Juni 2016 hat sich die Marke Volkswagen so stark weiterentwickelt wie noch nie zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum. Wir haben wichtige neue Modelle in unser Portfolio aufgenommen, zum Beispiel den neuen T-Cross, das heutige Jubiläumsfahrzeug, das erfolgreich im Segment der beliebten City-SUV gestartet ist. Gleichzeitig treiben wir mit der neuen vollelektrischen ID. Familie die Transformation der Marke zu einem nachhaltigen Mobilitätsanbieter konsequent voran und unterstreichen dies mit unserem neuen Markenauftritt. Ich freue mich schon darauf, dass im Sommer 2020 die ersten ID.3 hier im tollen Ambiente der Autostadt an unsere Kunden übergeben werden."

Die Autostadt hat allein im vergangenen Jahr 2018 149.658 Fahrzeuge an ihre Kunden ausgeliefert. Sie zählt zu den wichtigsten touristischen Destinationen Deutschlands, ist außerschulischer Lernort und automobiler Erlebnispark. In Zeiten sich verändernder Mobilität präsentiert sich die Autostadt als "Smart Mobility Campus" mit zahlreichen Themen rund um Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren. So eröffnet sie im Dezember 2019 eine eigene Ausstellung zur ID. Familie in der KonzernWelt.

