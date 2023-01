Bain & Company

Mit "Jumpstart" den Grundstein für eine einzigartige Karriere legen

Recruiting-Event von Bain bringt Frauen die Beratungswelt nahe

München/Wien/Zürich (ots)

In die vierte Runde geht "Jumpstart Your Internship". Die Karriereveranstaltung für Frauen, die von der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company ausgerichtet wird, findet am 2. und 3. März 2023 in Berlin statt. Im Event integriert ist ein Auswahltag, an dem die Teilnehmerinnen die Gelegenheit bekommen, sich einen Praktikumsplatz zu sichern. Darüber hinaus können sie sich über die Karrieremöglichkeiten bei Bain informieren und dabei das persönliche Netzwerk ausbauen. Die Veranstaltung wendet sich an herausragende Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester und Doktorandinnen aller Fachrichtungen.

"Analytischer Scharfsinn, Teamspirit und Leidenschaft für Ergebnisse sind einige wesentliche Eigenschaften unserer Consultants", erklärt Bain-Partnerin Stefanie Jacobsen, die das Women@Bain-Netzwerk in Deutschland und Österreich leitet. "Im Rahmen von Jumpstart lässt sich mehr über den Alltag als Beraterin sowie über die individuellen Karrierewege bei Bain erfahren."

Bewerbungen noch bis zum 22. Januar 2023 möglich

Am ersten Tag wird im Zuge eines Design Thinking Workshops der Bain Digital Discovery Hub vorgestellt, der mit der neuesten digitalen Technologie ausgestattet und somit optimal für Inspiration und Kreation im Bereich der Digitalisierung ist. "Digitale Transformation ist für alle Branchen und Unternehmen längst ein Hauptbestandteil ihrer Strategie", stellt Marcus Wacker, Vice President Design des Innovation and Design Teams von Bain, fest. "Unsere Beraterinnen und Berater geben den Teilnehmerinnen Einblicke in das Zusammenspiel von Strategie und Innovation und zeigen so auf, welche unterschiedlichen Facetten Digitalkompetenz hat."

Während des Auswahltags erhalten die Kandidatinnen die Möglichkeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen und sich direkt einen Praktikumsplatz für das Jahr 2023 zu sichern. "Spannende Cases und eine persönliche Mentorin sind ebenso Teil des Praktikums wie das hautnahe Erleben des Beratungsalltags", betont Jacobsen. "Damit starten die Jumpstart-Teilnehmerinnen sozusagen von der Poleposition aus in das Berufsleben."

Noch bis zum 22. Januar 2023 können sich Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester sowie Doktorandinnen sämtlicher Fachrichtungen bewerben. Alle weiteren Informationen und Ansprechpersonen gibt es unter www.joinbain.de/jumpstart/.

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheider:innen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 64 Büros in 39 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.

Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain.at, www.bain-company.ch

Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Facebook, Instagram

Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuell