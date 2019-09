Bain & Company

Young Professionals gestalten die Finanzindustrie von morgen

Wie können Banken den wachsenden Ansprüchen von Kunden und Regulierern gerecht werden? Und welche Rolle spielen dabei digitale Innovationen, Advanced Analytics und Blockchain-Technologien? Die Veranstaltung "Banking2025 - Changing the Future of Banking" der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company am 14. und 15. November 2019 in Frankfurt am Main widmet sich der Finanzindustrie der nächsten Generation. Young Professionals mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung erhalten bereits zum dritten Mal die Gelegenheit, ihr Wissen im Bereich Banking mit Bain zu teilen und sich über Karrieremöglichkeiten in der Beratung zu informieren.

"Die digitale Disruption verändert den Finanzsektor weltweit wie kaum eine andere Branche, eröffnet den Banken aber auch große Chancen", erklärt Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Unser Event ist die ideale Plattform für Young Professionals mit ersten Branchenkenntnissen, um sich mit Bain-Experten über Zukunftsstrategien für Banken auszutauschen."

Kreditinstitute entwickeln sich immer mehr vom Finanzdienstleister zum Technologieunternehmen. "Der Einsatz innovativer Technologien ist essenziell, damit Banken ihre Kundenbindung stärken und sich gegen spezialisierte Anbieter wie Fintechs behaupten können", betont Bain-Partner Dr. Dirk Vater, Leiter der Praxisgruppe Banken im deutschsprachigen Raum.

Bewerbung noch bis zum 20. Oktober 2019 möglich

Die Veranstaltung "Banking2025" beginnt mit einem informellen Networking-Dinner, bei dem die Young Professionals die Bankenexperten von Bain kennenlernen. Die Vorträge und Diskussionsrunden am nächsten Tag behandeln Themen und Trends, die die Finanzbranche bis 2025 verändern werden. Zudem können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in persönlichen Gesprächen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei Bain informieren.

Noch bis zum 20. Oktober 2019 können sich Young Professionals mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder im Consulting bewerben. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess, zum Ablauf der Veranstaltung und zu den Ansprechpartnern gibt es unter: www.joinbain.de/banking2025.

