Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Unternehmerische Innovationsprozesse befördern: Die Hochschulperle des Monats Juli geht nach Hessen

Berlin (ots)

Seit 2020 können Studierende und Forschende der EBS Universität im Siemens Product Innovation Lab an realen Innovationsherausforderungen von Siemens arbeiten. Begleitet von Lehrenden der EBS und im engen Austausch mit Fachleuten des Unternehmens wenden sie so Inhalte aus dem Studium im konkreten Unternehmenskontext an und schulen ihr unternehmerisches Denken. Gleichzeitig ermöglicht das Lab Transfer aus der Hochschule in das unternehmerische Innovationssystem. Für diese außergewöhnlich enge und erfolgreiche Kooperation eines großen Industriekonzerns mit einem universitären Lab vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats Juli.

Die Hochschulperle des Monats Juli zum Thema "Mit Unternehmen forschen - Innovationen gestalten" geht an das Siemens Product Innovation Lab derEBS Universität in Oestrich-Winkel. Gemeinsam mit Siemens hat sich die EBS zum Ziel gesetzt, mittels des Labs die methodische Entwicklung marktrelevanter, nachhaltiger Produkte zu fördern und damit Innovation und Unternehmergeist in einem zunehmend digitalen Umfeld zu beschleunigen. Das Lab baut dabei auf vier Säulen auf: Lehre, Forschung, Zugang zu Daten und Unternehmensvertretern sowie Veranstaltungen und Transfer. Die enge Zusammenarbeit mit Siemens erlaubt einen außergewöhnlich tiefen Zugang zu unternehmensinternen Daten, Prozessen und Entscheidungsstrukturen. Das ermöglicht den Studierenden und Forschenden anwendungsorientierte Lehre und insbesondere Promotionsprojekte mit hoher wissenschaftlicher Relevanz.

Einer der jüngsten Erfolge des Siemens Product Innovation Labs ist das Projekt "Plattformisierung in der MedTech-Industrie". Gemeinsam arbeiteten Führungskräfte von Siemens Healthineers und Forschende von der EBS, der University of California, Berkeley, in den USA und der Technischen Universität Kaunas in Litauen monatelang an diesem Forschungsprojekt. Auf Grundlage von Fallstudieninterviews entstand eine vielbeachtete Publikation in einem Fachmagazin, die den digitalen Transformationsprozess von Siemens Healthineers nachzeichnet. Diese Studie zeigt deutlich, dass Kooperationen zwischen Industrie und Forschung bei der Bewältigung organisationaler Herausforderungen im Zuge der digitalen Transformation helfen können.

"Das Siemens Product Innovation Lab befähigt Studierende und wissenschaftliche Nachwuchskräfte dazu, marktrelevante und nachhaltige Lösungen in einem zunehmend digitalen Innovationsumfeld zu entwickeln", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juli an das Lab zu vergeben. "Damit leistet das Lab einen beispielhaften Beitrag zur Förderung von Unternehmergeist und wissenschaftsbasierter Innovation in Unternehmenskontexten."

Weitere Informationen zum Siemens Product Innovation Lab finden Sie unter: https://ots.de/9K9nxu

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2025 zeichnet der Stifterverband Projekte aus, die Forschung und Innovation verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft intensiv vorantreiben. Mit der Hochschulperle des Monats macht er diese beispielhaften Projekte überregional sichtbar, um andere Hochschulen zu inspirieren. Die herausragenden Beispiele sollen zeigen, dass Spielräume für gemeinsames Forschen genutzt werden und Wissenschaft sowie Wirtschaft davon profitieren. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell