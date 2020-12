Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Jugendliche fordern zum Tag der Bildung am 8. Dezember: "Lasst uns nicht allein!"

BerlinBerlin (ots)

Angesichts der Corona-Pandemie fordern Jugendliche, dass das Thema Mental Health in Schule und Gesellschaft eine wichtigere Rolle spielt. Auch wünschen sie sich die zügige Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie. Von der Politik erwarten sie außerdem, mit ihnen besser zu kommunizieren. Das sind nur einige Ergebnisse einer Umfrage die heute, am Tag der Bildung, der Politik übergeben werden.

In der Umfrage im Auftrag des Stifterverbandes gaben über die Hälfte (53 Prozent) der befragten Schülerinnen und Schüler an, durch die Coronakrise größere Zukunftssorgen zu haben. Sie fühlen sich einsam (58 Prozent) und müssten mehr Verantwortung tragen (75 Prozent). Entsprechend lautet eine Forderung, dass das Thema Mental Health in Schule und Gesellschaft eine wichtigere Rolle spielen soll. Die Begründung: "Aktuell fühlen wir uns mit unseren Sorgen und Ängsten allein gelassen und haben das Gefühl, dafür keine Ansprechperson zu haben." Daher solle es in den Schulen Experten als Ansprechpartner geben.

Den derzeitigen Online-Unterricht halten nur 41 Prozent der Befragten für effektiv. Deswegen fordern sie die stufenweise Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, die einen reibungslosen, informativen und wertvollen Unterricht im Homeschooling ermöglicht. Außerdem solle der Umgang mit Medien stärker im Lehrplan verankert werden. Die Begründung: "Wir halten fehlendes technisches Equipment und Know-How für die häufigsten Ursachen dieses problematischen Zustandes." So soll auf diesem Gebiet beispielsweise das Wissen der Schüler besser genutzt und Lehrkräfte verpflichtend fortgebildet werden.

Ein Drittel der Befragten beobachtet in seinem Umfeld die Zunahme von Verschwörungstheorien. Deswegen fordern die Jugendlichen von der Politik, mit ihnen besser zu kommunizieren. Die Begründung: "Da die Schulen unsere ersten Ansprechpartner sind, braucht es eine Stärkung der faktenbasierten Kommunikation zwischen politischen Institutionen und Schulen." Daher sollen Schulen im Dialog mit der Politik den Sinn und Hintergrund aktueller Ereignisse besser erklären - generell und aktuell die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Heute, am Tag der Bildung, übergeben die Jugendlichen ihre Forderungen der Politik und der Öffentlichkeit. Dies geschieht im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Bildung und Schule, die ab 15:00 Uhr im Livestream auf www.tag-der-bildung.de übertragen wird.

Das Besondere der Online-Befragung zum Thema "Was bewegt Jugendliche in Zeiten von Corona wirklich?" ist: Sie ist von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt und mündete in einer Online-Tagung, auf der die Jugendlichen ihre Forderungen an die Politik formulierten. "Den jungen Menschen auf diese Weise eine Stimme zu geben, ist uns ein wichtiges Anliegen. Denn gerade in diesen Zeiten sollten wir weniger über, sondern mit den Schülerinnen und Schülern sprechen und sie vor allem hören", betont Volker Meyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes.

An der Online-Befragung nahmen rund 2.700 junge Menschen zwischen 12 und 25 Jahren von allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen teil. Die nicht repräsentative Befragung fand im Juli, die Tagung mit rund 50 Jugendlichen im November statt.

Den Livestream zur Podiumsdiskussion, die detaillierten Ergebnisse der Umfrage und alle Forderungen der Jugendlichen finden Sie unter: www.tag-der-bildung.de

Pressekontakt:

Stifterverband

Konrad Hünerfeld

T 0228 95915-62

presse@stifterverband.de

Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell