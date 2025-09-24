British Council: Mehrsprachige Praktiken bereichern das Englischlernen

British Council

Zum Europäischen Tag der Sprachen betont der British Council die Vorteile eines mehrsprachigen Englischunterrichts

Forschung zeigt: Der gezielte Einsatz anderer Sprachen kann das Lernen erfolgreicher und inklusiver machen

In deutschen Klassenzimmern ist Mehrsprachigkeit längst Realität

Anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen am 26. September betont der British Council die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes im Englischunterricht. Dieser Ansatz basiert auf Forschungsergebnissen, darunter der neue Bericht „ Was hat sich im Englischunterricht verändert?", und widerspricht starren „English-only"-Regeln. Er erkennt an, dass der „sorgfältige und umsichtige Gebrauch" anderer Sprachen das Lernen bereichert.

„Sorgfältiger Einsatz" bedeutet, dass Lehrkräfte und Lernende bewusst entscheiden, ob, wann und wie sie andere Sprachen nutzen – abhängig von Alter, Sprachniveau und persönlichen Vorlieben.

Von einem einsprachigen zu einem mehrsprachigen Ansatz

Ein „English-only"-Ansatz dominierte über weite Teile des 20. Jahrhunderts. Andere Sprachen als Englisch wurden im Englischunterricht kaum genutzt.

Heute bestätigen zahlreiche Studien – darunter eigene Publikationen des British Council – die Vorteile eines mehrsprachigen Ansatzes. Er wertschätzt mehrere Sprachen und bindet diese gezielt ein.

Englisch bleibt zwar Hauptsprache im Unterricht, doch der gezielte Einsatz anderer Sprachen bringt nachweisliche Vorteile für Lehrkräfte und Lernende.

Positive Effekte für Lehrende und Lernende

Lehrkräfte und Lernende können vom Einsatz weiterer Sprachen vielfältig profitieren – unabhängig davon, ob sie eine gemeinsame Muttersprache haben.

Diese Vorteile, gestützt durch Unterrichtsforschung, umfassen unter anderem:

1. Schaffen einer einladenden Atmosphäre – Durch das Einbeziehen der Sprachen der Lernenden werden ihre sprachlichen und kulturellen Identitäten anerkannt und respektiert.

2. Stärkt Selbstvertrauen – Der gezielte Einsatz anderer Sprachen zur Verständnissicherung ermutigt Lernende, sich aktiver einzubringen.

3. Fördert Beziehungen – Die Anerkennung der Sprachen der Lernenden schafft Vertrauen, Nähe und gegenseitige Unterstützung.

4. Reduziert Ängste – Vor allem Lernende mit geringeren Vorkenntnissen fühlen sich wohler, wenn auch andere Sprachen gelegentlich genutzt werden.

5. Spart Zeit – Kurze Übersetzungen sichern Verständnis und lassen mehr Raum für Übung.

Sprachliche Vielfalt in Deutschlands Klassenzimmern

Auch in Deutschlands Klassenzimmern herrscht eine sprachliche Vielfalt. Rund ein Drittel der SchülerInnen haben eine Zuwanderungsgeschichte und wachsen mehrsprachig auf – und das prägt auch den Englischunterricht. Unterschiedliche sprachliche Hintergründe bringen zwar Herausforderungen, eröffnen aber auch Chancen für Sprachbewusstsein, Lernstrategien und Motivation.

„Mehrsprachigkeit ist in deutschen Klassenzimmern längst Alltag", sagt Michael Croasdale, Head of English and School Education bei British Council Deutschland. „Wenn sie bewusst in den Englischunterricht einbezogen wird, profitieren Lernende und Lehrkräfte gleichermaßen – Sprachenvielfalt wird so zu einer echten Ressource."

Zugleich erkennt der British Council an, dass manche einen monolingualen Ansatz bevorzugen. Kim Beadle, Leiterin English Teaching Excellence, sagt: „Auch wenn unser Ansatz nicht vorschreibend ist, können wir unsere Erkenntnis nicht ignorieren: Der gezielte Einsatz anderer Sprachen macht den Englischunterricht gerechter, zugänglicher und inklusiver."

