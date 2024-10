EPSON Deutschland GmbH

Epson erhält EcoVadis Platin-Auszeichnung für Nachhaltigkeit

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Das weltweit tätige Technologieunternehmen Epson hat von EcoVadis, einem führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, die Platin-Auszeichnung im Bereich Nachhaltigkeit erhalten. Dieses bedeutende Prädikat erkennt das Engagement von Epson an, für die Einhaltung höchster Standards in den Bereichen Umweltpraktiken, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung einzutreten. Mit der Platin-Auszeichnung gehört Epson zu den obersten 1 Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen in allen Branchen, was die Fortschritte des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit widerspiegelt.

Epson steigerte seine Gesamtpunktzahl von zuletzt 77 auf nunmehr 83 von 100 Punkten - und das, obwohl EcoVadis zwischenzeitlich strengere Bewertungskriterien implementiert hat. Diese unabhängige Zertifizierung gibt Kunden die Gewissheit, dass Epson eines der verantwortungsbewusstesten Unternehmen seiner Branche ist. Es wurde auch in verschiedenen Unterpunkten hervorragend bewertet und platzierte sich auch bei den Themen "Umwelt" sowie "Arbeit & Menschenrechte" unter den Top 1 Prozent und im Bereich "Nachhaltige Beschaffung" unter den Top 2 Prozent aller geprüften Unternehmen. Darüber hinaus rangiert das Unternehmen unter den besten 30 Prozent bei dem Kriterium "Ethik".

Die EcoVadis Bewertungskriterien zur Erlangung einer Auszeichnung werden immer strenger. EcoVadis ist ein weltweit anerkanntes Rating-Unternehmen, das über 130.000 Unternehmen in mehr als 220 Branchenkategorien und in 180 Ländern bewertet. Die jüngste Platin-Auszeichnung für Epson ist ein Beweis für den kontinuierlichen Einsatz des Unternehmens und die erreichten, bemerkenswerten Fortschritte bezüglich nachhaltigen Wachstums im vergangenen Jahr.

"Die Platin-Zertifizierung ist das Ergebnis unserer Maßnahmen, die gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu erkennen und zu lösen", sagte Takanori Inaho, Präsident von Epson Europe. "Wir folgen dem Leitprinzip des "Sho Sho Sei", das uns zu kontinuierlicher Verbesserung verpflichtet und es uns so ermöglicht, immer bessere kompakte, effiziente und präzise Produkte zu entwickeln. Unsere proprietären Technologien sind stromsparend, denn wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, die Auswirkungen unseres Handelns auf den Planeten zu mindern."

Epson machte bereits bedeutende Fortschritte in Richtung seines Ziels, bis 2050 CO2-negativ zu werden und bis dahin komplett auf fossile Ressourcen zu verzichten. So wurden im Geschäftsjahr 2023 einige bemerkenswerte Erfolge erzielt:

Dekarbonisierung:

Nachdem Epson im Jahr 2023 an allen seinen Standorten weltweit den Umstieg auf 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen geschafft hat, wurden in Europa weitere Meilensteine zur Verwirklichung seiner Dekarbonisierungsziele erreicht. So wurden die Emissionen durch Geschäftsreisen um 19 Prozent reduziert (im Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022).

Eine Optimierung der Logistikketten bei Lieferungen aus asiatischen Fabriken wird zukünftig die CO2-Emissionen voraussichtlich um 10 - 50 Prozent senken.

Eine geplante Biomasseanlage in Japan wird die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter verringern.

Soziale Verantwortung:

Epson verstärkt seinen Einsatz zur Verwirklichung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion durch umfassende Schulungsinitiativen.

Die Produktionsstätten des Unternehmens in Indonesien und auf den Philippinen wurden für die in ihnen geltenden hohen ethischen Arbeitsstandards mit dem Platin-Status der Responsible Business Alliance(RBA) ausgezeichnet.

Stärkung der Governance:

Auch vom Bureau Veritas wurde Epson erneut zertifiziert, weil es seine Geschäftstätigkeit an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausrichtet. Damit ist das Unternehmen ein Vorreiter in diesem Bereich.

Boris Manev, Sustainability Director bei Epson Europe B.V., erklärt: "Wir haben ein klares Ziel: Wir möchten Vorreiter für nachhaltige Innovationen sein und Maßstäbe in Sachen Umweltverantwortung setzen. Unsere zukunftsweisenden Initiativen, wie die Förderung des Recyclings von Textilien in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Modebranche, zeigen, dass Nachhaltigkeit und geschäftlicher Erfolg Hand in Hand gehen. Unsere Investitionen in die CO2-Abscheidung und erneuerbare Energien sind wichtige Meilensteine auf unserem Weg in eine kohlenstoffnegative Zukunft. Die Platin-Auszeichnung ist das Ergebnis harter Arbeit und unterstreicht das hohe Engagement des gesamten Epson Teams für eine nachhaltige Zukunft. Diese Bewertung unterstreicht nicht nur unsere Führungsrolle in den Bereichen Produktqualität und Innovation, sondern belegt auch unser Engagement, unsere Branche nachhaltiger zu machen."

Original-Content von: EPSON Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell