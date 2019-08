EPSON Deutschland GmbH

Weltweit über 40 Millionen EcoTanks verkauft

Epson EcoTank Systeme weiter auf Erfolgskurs

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Epson knackt im August 2019 die Marke von weltweit 40 Millionen verkauften EcoTank Druckern seit Einführung der Geräte.

Die im Oktober 2010 erstmals in Indonesien vorgestellten Epson EcoTanks sind heute in rund 150 Ländern und Regionen der Welt verfügbar. Anfangs nur in Märkten ausgewählter Länder verfügbar, erreichten die leistungsfähigen und kostengünstigen EcoTanks Jahr für Jahr einen wachsenden Marktanteil. Dank einer erfolgreichen Vermarktungsstrategie sowie der stetig wachsenden Produktpalette ist Epson mit seinen EcoTanks seit nunmehr neun Jahren in Folge Marktführer [1] bei Tintendruckern mit nachfüllbarem Tank (EcoTanks).

Auch in seinem laufenden Geschäftsjahr plant das Unternehmen weltweit mit dem Verkauf von über 10 Millionen EcoTanks und wird dazu weiterhin die deutlichen Vorteile dieser Drucksysteme in Bezug auf Kosten pro Seite sowie Umweltfreundlichkeit in den Markt tragen. Sowohl mit den EcoTanks, die ebenfalls in kleineren Büros ihren Platz finden, als auch mit den Epson Business-Tintenstrahldruckern wird die Strategie, Laserdrucker durch stromsparenden Tintendruck abzulösen, weiter vorangetrieben.

--- [1] Höchster Anteil an der Anzahl der von 2010 bis 2018 weltweit verkauften hochkapazitiven Tintentankdrucker (EcoTanks). Quelle: IDCs Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker Q1 - 2019.

Pressekontakt:

Weiterführende Informationen:



Epson Deutschland GmbH

Presse & Kommunikation

Ottmar Korbmacher

Tel.: +49 (0)2159/538-1115

Fax: +49 (0)2159/538-3220

E-Mail: ottmar.korbmacher@epson.de

Internet: www.epson.de



LEWIS

Public Relations

Nils Roos

Tel.: +49 (0)211/88 24 76 10

E-Mail: presse@epson.de

Internet: www.teamlewis.com/de



This electronic message contains information from Epson Deutschland

GmbH which may be privileged or confidential. The information is

intended to be for the use of the individual(s) or entity named

above. If you are not the intended recipient be aware that any

disclosure, copying, distribution or use of the contents of this

information is prohibited. Please notify Epson Deutschland GmbH

immediately if you have received this electronic message in error and

delete it from your system.



Epson Deutschland GmbH accepts no liability or responsibility for

1) changes made to this message after it was sent, or

2) any errors or omissions in the contents of this message, which

arise as a result of message transmission or any viruses transmitted

through this message or any attachment.



Epson Deutschland GmbH, eingetragen beim/registered at: Amtsgericht

Neuss HRB 12633

Geschäftsführer/Managing Directors: Henning Ohlsson, Kazuyoshi

Yamamoto, Hideki Kitamura

Epson Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Str. 4, Meerbusch, NRW D-40670

Deutschland

Original-Content von: EPSON Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell