Nadler Straßentechnik GmbH

Mit vereinten Kräften für den Straßenerhalt

Allianz für #BESSERESTRASSEN gegründet

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Pfaffenhofen (ots)

Mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung haben die sieben Partner der Allianz für #BESSERESTRASSEN den Startschuss für die bundesweite Straßenerhaltungsoffensive gegeben. Ziel der Initiative ist es, die frühzeitige Straßenerhaltung stärker in das Bewusstsein von Kommunen, Politik und Öffentlichkeit zu rücken und die bestehende Infrastruktur langfristig zu erhalten.

Neue Initiative vereint Technologie, Wissenschaft und Praxis

Zum Bündnis gehören der Deutsche Asphaltverband e. V. (DAV), die Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH, die Nadler Straßentechnik GmbH, die Richard Rupprecht GmbH, die SBN GmbH, die S&P Simpson Strong-Tie GmbH und die vialytics GmbH. Gemeinsam vereinen sie Praxiswissen, wissenschaftliche Expertise und moderne Technologien. Fachlich begleitet wird die Initiative durch den Austausch mit Hochschulen und Universitäten. Ziel ist es, Fachwissen zu bündeln, Lösungen sichtbar zu machen und Kommunen bei der nachhaltigen Straßenerhaltung zu unterstützen.

Klare Botschaft: Wer wartet, zahlt drauf

Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass notwendige Investitionen bei ausbleibenden Erhaltungsmaßnahmen deutlich steigen. Bereits nach drei Jahren können Mehrinvestitionen von rund 10 Prozent erforderlich werden, nach fünf Jahren über 20 Prozent. Nach acht Jahren haben sich die erforderlichen Investitionen mehr als verdoppelt. Die Allianz setzt auf ein vorausschauendes Erhaltungsmanagement und den Grundsatz "Erhalt vor Neubau".

Dabei werden sechs Phasen definiert: von der Zustandserfassung (Phase 0) über die Identifikation und Bewertung von Schadensbildern sowie die Auswahl und Umsetzung geeigneter Erhaltungsmaßnahmen (Phase 1 bis 4) bis zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung (Phase 5). Für jede Phase stehen Ansprechpartner aus dem Netzwerk bereit.

Bewusstsein schaffen

Die Initiative versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Zusammenarbeit. Auf www.besserestrassen.de erhalten Entscheidungsträger sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger Informationen rund um nachhaltiges Straßenmanagement. Die Botschaft ist klar: Deutschland verfügt über das Know-how, die Technologien und die Erfahrung. Nun gilt es, dieses Wissen konsequent anzuwenden, um die Infrastruktur zu erhalten und öffentliche Mittel effizient einzusetzen.

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