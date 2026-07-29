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CRIVIT präsentiert hochwertige Padel-Kollektion

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Neckarsulm (ots)

Nach der erfolgreichen Kampagne "FIND YOUR MOVE" mit Stefanie Graf als Markenpartner geht die Sportmarke CRIVIT nun den nächsten Schritt. CRIVIT geht mit einer limitierten Padel-Kollektion an den Start, welche gemeinsam mit Stefanie Graf entwickelt wurde.

Mit dem Padelschläger setzt CRIVIT dabei nicht nur auf Design, sondern auf hochwertige Materialien und somit kompromisslose Belastbarkeit.

Der leichte Einstieg in den Padel-Sport: Lebensfreude mit CRIVIT

Für die Ex-Weltklasseathletin Stefanie Graf ist Sport weitaus mehr als nur Training und Performance. Es ist Lebensfreude und Lebensqualität. CRIVIT macht dies für jeden zugänglich und ermöglicht es auch, neue Sportarten wie Padel zu entdecken.

Um sicherzustellen, dass der Schläger auch die härtesten Spiele übersteht, wurde dieser in intensiven Tests gemeinsam mit Stefanie Graf auf die Probe gestellt.

"Sportgeräte sollten so entwickelt und hergestellt werden, dass sie helfen, im Alltag ohne Kompromisse eingesetzt zu werden. Das Ziel der Zusammenarbeit zwischen Stefanie Graf und CRIVIT ist es, den Zugang zu einem aktiven Lebensstil so einfach wie möglich zu machen", sagt Robin Ruschke.

Die Qualität des Schlägers, insbesondere die 12K-Carbon-Konstruktion, stellt sicher, dass man sich keine Gedanken über die Haltbarkeit machen muss.

"Für uns geht es bei dieser Partnerschaft darum, es den Menschen einfacher zu machen, Spaß an Aktivität zu haben. Menschen sollen sich wohl dabei fühlen, es auszuprobieren, unabhängig von ihrem Alter, ihrem Können oder ihrer Erfahrung." so Robin Ruschke weiter.

"Das Schöne an Schlägersportarten wie Padel und Pickleball ist, dass man sie mit Freunden und der Familie teilen kann - man lernt neue Leute kennen und schließt Freundschaften. Mein Mann Andre (Agassi) und ich genießen es, aktiv zu sein und uns neuen Herausforderungen zu stellen, während wir von den sozialen Aspekten und der Gemeinschaft profitieren, die für Padel so grundlegend sind. Schlägersportarten wie Pickleball und Padel sind generationsübergreifend; sie ermöglichen es uns, Momente mit unseren Kindern zu teilen, uns mit ihnen zu verbinden und in dieser Lebensphase sogar wieder mit Freunden zusammenzukommen", sagt Stefanie Graf.

Qualität für anspruchsvolle Matches

Der CRIVIT 12K CARBON PRO Padelschläger ist ein Performance-Modell für ambitionierte Spieler. Mit seiner Teardrop-Form, einem Gewicht von 370 g (±10 g) und einer neutralen Balance bietet er ideale Spieleigenschaften. Herzstück ist das 12K Carbon Tube System, das in Kombination mit der Power Core Brücke maximale Stabilität und Kraftübertragung garantiert. Im Inneren sorgt der HD Foam für ein präzises Schlaggefühl, während das Vibration Lock System für hohen Komfort und Dämpfung bei jedem Schlag sorgt. Abgerundet wird das Design durch eine matte Oberfläche mit silbernen Akzenten und ein markantes Frame Opening in Orange. Ein angenehm rutschfester Griff,

eine Sicherheitshandschlaufe sowie ein schützendes Neopren-Softcover komplettieren das hochwertige Gesamtpaket.

Die zugehörigen Padel-Bälle überzeugen ebenfalls durch ihre Qualität: Sie verfügen über eine FIP-Zertifizierung, entsprechen dem Turnier-Standard und weisen einen besonders hohen Wollanteil auf, was sie besonders langlebig macht.

Limitiertes Angebot

Die hochwertigen Materialien der limitierten CRIVIT Padel Kollektion mit Stefanie Graf rücken einen Padel-Schläger in den Fokus, der für ambitionierte Spieler perfekt geeignet ist. Und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. So ist der Schläger bei Lidl für 69,99 EUR erhältlich und lässt jeden wie einen Profi aussehen. Denn Sport bedeutet Belastung, Wiederholung und Grenzen finden. Dabei sollte das Equipment mithalten können.

Erhältlich sind der CRIVIT Padel-Schläger und die Padel-Bälle im Onlineshop und in den Lidl-Filialen.

Über CRIVIT:

Die Marke CRIVIT - erhältlich bei Lidl und Kaufland - bietet ein einzigartiges Sortiment an Sportbekleidung und Equipment für eine Vielzahl an Aktivitäten und Sportarten. Ob Fitness, Fahrrad, Camping und Outdoor, Laufen, Fun- und Teamsport, Wintersport oder Wassersport: CRIVIT stellt alles für einen aktiven Lebensstil bereit - und das zum besten Preis-Leistungsverhältnis. Als Partner, der zu Bewegung motiviert, stellt CRIVIT das individuelle Well-Being in den Mittelpunkt und inspiriert alle Menschen dazu, auf die eigene Art aktiv zu sein.

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