CRIVIT

CRIVIT presenta una colección de pádel de alta calidad

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Tras el éxito de la campaña "FIND YOUR MOVE" con su socia de marca Stefanie Graf, la marca deportiva CRIVIT da el siguiente paso. CRIVIT lanza una colección de pádel de edición limitada desarrollada en colaboración con Stefanie Graf.

Con su pala de pádel, CRIVIT no solo se centra en el diseño, sino también en los materiales de alta calidad y, por consiguiente, en una durabilidad inquebrantable.

Una entrada fácil al pádel: la alegría de vivir con CRIVIT

Para la exatleta de clase mundial Stefanie Graf, el deporte es mucho más que entrenamiento y rendimiento. Se trata de la alegría de vivir y la calidad de vida. CRIVIT pone esto al alcance de todos, permitiéndoles descubrir nuevos deportes como el pádel. Para garantizar que la pala pueda resistir incluso los partidos más duros, se sometió a pruebas intensivas junto con Stefanie Graf.

"El equipamiento deportivo debe desarrollarse y fabricarse de una manera que ayude a su uso diario sin concesiones. El objetivo de la colaboración entre Stefanie Graf y CRIVIT es facilitar al máximo el acceso a un estilo de vida activo", afirma Robin Ruschke, director de marketing de Lidl Stiftung & Co. KG.

La calidad de la pala, especialmente la construcción de carbono 12K, asegura que no tengas que preocuparte por la durabilidad.

"Para nosotros, esta asociación se trata de facilitar que las personas disfruten de ser activas. Las personas deben sentirse cómodas probando, independientemente de su edad, nivel de habilidad o experiencia", continúa Robin Ruschke.

"Un beneficio adicional de los deportes de raqueta, como el pádel y el pickleball, ha sido compartirlos con amigos, familiares e incluso conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. Andre (Agassi) y yo disfrutamos de ser activos y desafiarnos a nosotros mismos mientras nos beneficiamos de los aspectos sociales y la comunidad que son tan fundamentales para el pádel. Los deportes de raqueta, como el pickleball y el pádel, son generacionales y nos han permitido compartir y conectar con nuestros hijos e incluso reconectar con amigos en esta etapa de nuestras vidas", dice Stefanie Graf.

Calidad para partidos exigentes

La pala de pádel CRIVIT 12K CARBON PRO es un modelo de rendimiento para jugadores ambiciosos. Con su forma de lágrima, un peso de 370 g (±10 g) y un equilibrio neutro, ofrece características de juego ideales. En su núcleo se encuentra el sistema de tubo de carbono 12K que, en combinación con el puente Power Core, garantiza la máxima estabilidad y transferencia de potencia. En el interior, la espuma HD Foam garantiza una sensación precisa al golpear la pelota, mientras que el sistema Vibration Lock System proporciona gran comodidad y amortiguación con cada golpe. El diseño se completa con una superficie mate con detalles plateados y una llamativa abertura del marco en naranja. Un agarre agradablemente antideslizante, una correa de seguridad para la muñeca y una funda protectora suave de neopreno completan el paquete general de alta calidad.

Las pelotas de pádel correspondientes también convencen por su calidad: cuentan con la certificación FIP, cumplen con los estándares de torneo y tienen un contenido de lana especialmente alto, lo que las hace muy duraderas.

Original-Content von: CRIVIT, übermittelt durch news aktuell