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Strategische KI-Kompetenz für Manager: DBU erweitert AI-Portfolio für Fach- und Führungskräfte durch MBA AI Strategy

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Berlin (ots)

Wie die DBU Führungskräfte fit für die KI-Ökonomie macht

Die Digital Business University of Applied Sciences (DBU) baut ihr Studienangebot im Sinne ihrer Mission als "AI Enabler" konsequent aus. Unter dem Leitmotiv "Bleib relevant" erweitert die private, staatlich akkreditierte Hochschule ihr Portfolio um neue praxisorientierte Programme zu den strategischen Potenzialen Künstlicher Intelligenz, Cybersecurity und digitaler Transformation.

Echtzeitsimulation im CyberDefenseLab. Bereits zum Sommersemester hat die Hochschule das neue CyberDefenseLab eingeführt. Die geschlossene, interaktive Lernumgebung ermöglicht es Studierenden, Cyberangriffe zu simulieren, Sicherheitsvorfälle zu analysieren und Reaktionsstrategien unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren.

Strategischer MBA in AI Strategy für Führungskräfte. Zum Wintersemester startet die DBU zudem den englischsprachigen MBA in AI Strategy. Das Executive-Programm richtet sich insbesondere an Geschäftsführer:innen, Bereichsleiter:innen und Business Unit Manager, die KI-Strategien entwickeln, bewerten und rechtskonform in ihren Unternehmen implementieren möchten. Der Studiengang setzt dort an, wo operative Technologie in unternehmerische Wertschöpfung übersetzt werden muss. Im Fokus stehen nicht primär die technischen Details der Algorithmen, sondern die wirtschaftliche, rechtliche und ethische Steuerung von KI-Initiativen im gesamten Geschäftsmodell.

Der modular aufgebaute MBA wurde von KI-Experte Prof. Dr. Martin Manhembué, Mitbegründer des digitalen Zwillings InnoTwin, entwickelt und umfasst 90 ECTS-Punkte. Die Inhalte orientieren sich an den Anforderungen des Arbeitsmarktes und lassen sich flexibel kombinieren. Nach einer Einführung in die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz können die Teilnehmenden zwischen den Vertiefungen Leadership & AI, Responsible & Secure AI sowie Agentic AI wählen.

Während des 18-monatigen Programms werden die Teilnehmenden von dem DBU- Netzwerk aus Expert:innen aus Wissenschaft und Industrie begleitet. Den Abschluss bildet ein praxisorientiertes Capstone-Projekt mit direktem Unternehmensbezug.

Ziel des Programms ist es, eine neue Generation von Führungskräften auszubilden, die Künstliche Intelligenz strategisch einsetzen, um Teams, Geschäftsbereiche und Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig und regulatorisch resilient aufzustellen.

Mit dieser Portfolio-Erweiterung positioniert sich die Berliner Hochschule als strategischer Partner für die Führungsebene der digitalen Wirtschaft. Alle Details zum Curriculum des neuen MBA AI Strategy sowie Informationen zur Bewerbung für alle Studien- und Lehrangebote finden Sie direkt bei der Digital Business University.

Über die Digital Business University of Applied Sciences (DBU)

Die DBU begleitet Fach- und Führungskräfte auf dem Weg in eine technologiegetriebene Arbeitswelt. Als Teil des Beratungshauses Kienbaum verbindet die Hochschule moderne Praxis mit akademischer Tiefe. Das flexible Lehrangebot umfasst zukunftsorientierte Studiengänge wie den Bachelor Digital Business Management, Data Science & Management sowie den Master Applied Data Science & AI, Cyber & AI Defense und Digital Business Management. Auf Executive-Ebene bietet die DBU einen MBA in AI Strategy an, ergänzt durch praxisnahe Zertifikate wie Agentic AI und das innovative CyberDefenseLab, AI Data Analyst, AI Expert, AI Leadership und GenAI Practitioner

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